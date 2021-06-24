Başiskele yaz akademisi için kayıtlar başladı  

Başiskele Çocuk Üniversitesi koordinesinde bu yıl 4’üncüsü düzenlenecek olan Başiskele Yaz Akademisi’ne kayıtlar başladı. Yoğun ilginin olduğu Yaz Akademisi’nde ilçede ikamet eden ve 2021-2022 Eğitim-Öğretim Dönemi’nde 3-4-5-6-7-8. sınıflara gidecek olan öğrenciler katılabilecek.

HEM EĞLENCELİ HEM DE EĞİTİCİ BİR YAZ OLACAK

Geleceğin hazinesi çocuklar için hem eğlenceli hem de eğitici bir Yaz Akademisi hazırlayan Başiskele Belediyesi, Koronavirüs salgını dolayısıyla yaklaşık iki senedir sosyal ve kültürel aktivitelerden uzak kalan çocuklara unutulmayacak bir yaz yaşatacak.

Başiskele Yaz Akademisi’nde hafta içi yapılacak eğitimler 05 Temmuz 2021 Pazartesi günü başlayıp 20 Ağustos 2021 Cuma günü sona erecek.

Yaz Akademisi’nde verilecek eğitimler:

• Eğlenceli Bilim ve Deney Okulu

• Robotik Yazılım ve Kodlama Okulu

• Drama ve Geleneksel Oyunlar Okulu

• Akıl Oyunları Okulu

• Sosyal ve Beşeri Gelişim Okulu

• Hayatımızdaki Matematik Okulu

İKİ AYRI GRUP HALİNDE DÜZENLENECEK

Başiskele Yaz Akademisi’nde eğitimler sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki ayrı gruba verilecek.

Sabahçı grubun dersleri saat 10.00’da başlayıp 12.20’de biterken, öğlenci grubun dersleri ise saat 13.00’te başlayıp 15.20’de bitecek.

EĞİTİM VE EĞLENCE AMAÇLI GEZİLER OLACAK

Başiskele Çocuk Üniversitesi’nin Yaz Akademisi öğrencileri, çarşamba günleri “Kampüs Dışı Etkinlikler” ile eğitim ve eğlence amaçlı gezilere katılacak.

Kampüs dışı etkinlerde öğrenciler, İstanbul’da Boğaz Turu yapacak, Miniatürk Müzesi’ni, Yerebatan Sarnıcı’nı, Sultanahmet Camii’ni, Topkapı Sarayı’nı, Ayasofya Camii’ni ve Gülhane Parkı’nı gezecek.

ÇOCUKLAR ÜLKESİ KİDZANİA GEZİSİ

Öğrenciler hem motor becerilerini hem de fiziksel ve sosyal becerilerini geliştirecek mesleklerin deneyimlediği, seçim yapma özgürlüğünü elde ettikleri, Çocuklar Ülkesi İstanbul KidZania’ya da gidecekler.

İzcilik faaliyetleri kapsamında Kanyon Gezisi de yapacak olan öğrenciler, Aytepe Diriliş Kampı’nda piknik yapacak ve fiziksel etkinlik alanlarında gönüllerince eğlenerek Başiskele Yaz Akademisi’ni tamamlayacaklar.

SON BAŞVURU TARİHİ 2 TEMMUZ CUMA

Eğlenceli ve eğitici unutulmaz bir yaz geçirmek isteyen çocuklar Başiskele Yaz Akademisi için kayıtlara başladı. Yoğun talebin geldiği akademi için son kayıt tarihi 2 Temmuz 2021 Cuma günü olarak belirlendi.

Başiskele Belediyesi tarafından geleceğin hazinesi çocuklar ve gençler için tasarlanan ve yayın hayatına başlayan Genc-i Âlâ internet sayfası https://genciala.basiskele. bel.tr/ üzerinden öğrenciler ve velileri Yaz Akademisi’ne kolaylıkla başvurabilecekler.

Veliler ayrıca isterlerse (mesai saatleri içinde) Başiskele Çocuk Üniversitesi Bahçecik Merkez Kampüsü’ne bizzat gelerek öğrenci kaydını yaptırabilecekler.

Konu hakkında detaylı bilgi mesai saatleri içinde 0 (262) 342 27 00-01 numaralı telefondan da alınabilecek.