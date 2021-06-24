Yazın harika sebzesi; Kabak

Uzman Diyetisyen Tamar Demirçi, kabağın faydalarıyla ilgili önemli bilgiler verdi. Yazın gözde sebzelerinden kabak sofralarda yerini almaya başladı. Özellikle diyet listelerinde sıkça kullanılan ve bol lifli olması ile dikkat çeken kabak, kilo vermek isteyenlerin de vazgeçilmezlerinden. Peki kabağın neden bu kadar çok tercih edildiğini biliyor musunuz? Kabağın faydaları neler? Neden tüm diyet listelerinde yer alıyor?

Liften zengin;

İçeriğinde hem çözünebilen hem de çözünmeyen lif barındırması sebebiyle tokluk hissini uzatmaya yardımcı olup aynı zamanda bağırsak hareketini hızlandırarak sindirim sistemini olumlu yönde destekler.

Su oranı yüksek;

Su oranının %90-95 olması sebebiyle düşük kalorili sebzeler grubunda yer almaktadır. 100 gr kabak ortalama 25-30 kalori içermektedir. Bu sebeple vücudun ihtiyacı olan suyu karşılamaya yardımcı olur.

Potasyum ve Magnezyum oranı yüksek;

Genel olarak iyi bir vitamin ve mineral kaynağı olmakla birlikte, özellikle potasyum ve magnezyumdan zengin olması en önemli özelliklerinden biri. Bu sayede kalp dostu sebze olma özelliğini taşıyor.

Kabak ile ilgili doğru bilinen yanlışlar;

Kabağın beslenme programlarında sık sık yer verilmesinin sebebi yağ yakıcı etkisi değil, çok iyi bir ödem atıcı olmasından kaynaklıdır. İçeriğindeki yüksek lif ve su oranı sayesinde vücuttaki fazla ödemin hızla atılmasına yardımcı olur.