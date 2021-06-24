Mahalle yönetimleri ile tanışma ve kaynaşma toplantıları düzenleyen AKP Derince İlçe Kadın Kolları Başkanlığı bir program daha gerçekleştirdi. AKP Fatih Mahallesi Kadın Kolları Teşkilatı’nın Çamlık Mesire Alanı’nda organize ettiği piknik samimi bir ortamda gerçekleşti. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan ve İlçe Kadın Kolları Başkanı Züleyha Uslu’nun da eşlik ettiği programda çocuklar da piknik alanında bol bol eğlenme imkanı buldu. Pikniğe katılanlarla tek tek sohbet eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AK Parti’nin başarısında en büyük payın kadın kollarına ait olduğunu belirterek “AK davamıza katkı sunan hanım kardeşlerimize gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.
AKP Fatih, piknikte buluştu
Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve İlçe Başkanı Koray Merdan, AKP Fatih Mahallesi Kadın Kolları Teşkilatı’nın düzenlediği programa katıldı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.