AKP Fatih, piknikte buluştu

Mahalle yönetimleri ile tanışma ve kaynaşma toplantıları düzenleyen AKP Derince İlçe Kadın Kolları Başkanlığı bir program daha gerçekleştirdi. AKP Fatih Mahallesi Kadın Kolları Teşkilatı’nın Çamlık Mesire Alanı’nda organize ettiği piknik samimi bir ortamda gerçekleşti. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan ve İlçe Kadın Kolları Başkanı Züleyha Uslu’nun da eşlik ettiği programda çocuklar da piknik alanında bol bol eğlenme imkanı buldu. Pikniğe katılanlarla tek tek sohbet eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AK Parti’nin başarısında en büyük payın kadın kollarına ait olduğunu belirterek “AK davamıza katkı sunan hanım kardeşlerimize gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.