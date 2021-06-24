24 Haz 2021 - 15:55- Sağlık G: 24 Haz 2021 - 15:56

AKP Fatih, piknikte buluştu

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve İlçe Başkanı Koray Merdan, AKP Fatih Mahallesi Kadın Kolları Teşkilatı’nın düzenlediği programa katıldı

AKP Fatih, piknikte buluştu mask

Mahalle yönetimleri ile tanışma ve kaynaşma toplantıları düzenleyen AKP Derince İlçe Kadın Kolları Başkanlığı bir program daha gerçekleştirdi. AKP Fatih Mahallesi Kadın Kolları Teşkilatı’nın Çamlık Mesire Alanı’nda organize ettiği piknik samimi bir ortamda gerçekleşti. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan ve İlçe Kadın Kolları Başkanı Züleyha Uslu’nun da eşlik ettiği programda çocuklar da piknik alanında bol bol eğlenme imkanı buldu. Pikniğe katılanlarla tek tek sohbet eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AK Parti’nin başarısında en büyük payın kadın kollarına ait olduğunu belirterek “AK davamıza katkı sunan hanım kardeşlerimize gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.
# Kadın, AKP
# DERİNCE BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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24 Haz 2021 - 15:55 Kocaeli/ Derince- Sağlık

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