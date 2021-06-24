Personel alım ilanı

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre Kadın istihdamına yönelik proje için personel alınacak. Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa finanse edilen “Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi” destek ekibinde görevlendirilmek üzere proje süresince tam zamanlı sözleşmeli personel istihdam edilecek.