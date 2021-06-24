Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre Kadın istihdamına yönelik proje için personel alınacak. Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa finanse edilen “Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi” destek ekibinde görevlendirilmek üzere proje süresince tam zamanlı sözleşmeli personel istihdam edilecek.
24 Haz 2021 - 16:00- Ekonomi Güncelleme: 24 Haz 2021 - 16:01
Personel alım ilanı
Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre Kadın istihdamına yönelik proje için personel alınacak. Türkiye Cumhuriy...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.