24 Haz 2021 - 16:01- Ekonomi G: 24 Haz 2021 - 16:02

50 milyar liralık dijitalleşme yolu

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, şirketin 27 yıl önce bir GSM operatörü olarak çıktığı yolculukta bugün küresel bir teknoloji markasına dönüştüğünü, 2020 sonu itibarıyla Türkiye’ye toplam 50 milyar TL’lik yatırım yaptığını söyledi

50 milyar liralık dijitalleşme yolu mask

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, Turkcell olarak 23 Şubat 1994’te Türkiye’de ilk cep telefonu görüşmesini gerçekleştirmelerinin üzerinden 27 yılı aşkın süre geçtiğini dile getirerek, Turkcell’in geçen bu süre zarfında bir yandan lider GSM operatörü olarak abonelerine en kaliteli iletişim imkanını sunmaya devam ederken diğer yandan da entegre dijital servisler sunan bir teknoloji şirketine dönüştüğünü, bugün geldikleri noktada ise sundukları ürün ve hizmetlerle küresel rekabetin önemli markası haline geldiklerini belirtti.

24 Haz 2021 - 16:01 - Ekonomi

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