Bu ay 3 mağaza birden açtıklarını belirten Evidea Genel Müdürü Kazım Mavuş şöyle konuştu: “Evidea, 10 yıl önce e-ticaret platformu olarak başlayan yolculuğunu, 2019’dan bu yana mağazalaşma süreciyle devam ettiriyor. Bu güçlü büyüme arzumuzu, 5 yıl içinde 110 mağazaya ulaşma hedefiyle ifade ediyoruz. Şu anda Türkiye genelinde 21 mağazamız müşterilerimize hizmet veriyor. Dijital yatırımlarımız da sürüyor.” Mağazalardan biri de İzmit’te açıldı.
24 Haz 2021 - 16:02- Ekonomi Güncelleme: 24 Haz 2021 - 16:03
Evidea mağaza zinciri büyüyor
Ev yaşam ürünleri kategorisinde e-ticaret kimliğinin yanı sıra mağaza zinciriyle de müşterileriyle buluşan Evidea, yıl sonuna kadar toplamda 30 mağazaya ulaşmayı hedefliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.