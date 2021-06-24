Evidea mağaza zinciri büyüyor

Bu ay 3 mağaza birden açtıklarını belirten Evidea Genel Müdürü Kazım Mavuş şöyle konuştu: “Evidea, 10 yıl önce e-ticaret platformu olarak başlayan yolculuğunu, 2019’dan bu yana mağazalaşma süreciyle devam ettiriyor. Bu güçlü büyüme arzumuzu, 5 yıl içinde 110 mağazaya ulaşma hedefiyle ifade ediyoruz. Şu anda Türkiye genelinde 21 mağazamız müşterilerimize hizmet veriyor. Dijital yatırımlarımız da sürüyor.” Mağazalardan biri de İzmit’te açıldı.