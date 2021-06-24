Bakan Varank, GEBKİM  Anaokulu’nun açılışına katıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile GEBKİM Kimya İhtisas OSB'yi ziyaret etti. Bakan Varank, ziyaret öncesi GEBKİM Anaokulu'nun açılışını gerçekleştirdi. Bakan Varank, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Kocaeli'de Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov'u GEBKİM'de ağırladıklarını belirterek, ülkenin önemli bir petrol şirketinin burada yatırım yapma niyeti olduğunu söyledi.

ÖRNEK BİR PROJE

Temeli 8 ay önce atılan anaokulunun açılışını gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Varank, "Sanayi tesislerinde çalışanların, özellikle annelerin çocuklarını güvenli şekilde emanet edecekleri yerlerin olması önemli. Biz OSB içerisinde kreş ve anaokullarını destekliyoruz. GEBKİM Türkiye'ye örnek olabilecek bir OSB. Böyle güzel bir iş yaptıkları için, burada çocuklarımıza eğitim verecekleri ve onlara sahip çıkacakları için kendilerine müteşekkiriz." diye konuştu.

ANAOKULUNU GEZDİLER

Konuşmanın ardından Varank, Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, GEBKİM Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı ve diğer ilgililer, kurdele keserek açılışını yaptıkları anaokulunu gezdi.