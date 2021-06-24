Memleket Partisi Kocaeli’nin il yönetimi belli oldu

Memleket Partisi Kocaeli’de şekillenmeye başladı. Eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce tarafından kurulan Memleket Partisi Kocaeli İl Başkanı Nejat Bayhan öncülüğünde çalışmalarına devam ediyor. İzmit Karabaş Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi Seymenbaşı Apartmanı No: 22 Kat: 1 adresinde tutulan il binasının ardından Bayhan İl Yönetimini de oluşturdu. Listesini onaylatmak için Ankara’ya giden Nejat Bayhan’ın 25 kişilik yönetim listesi onaylandı. Çoğunluğunun CHP’den istifa eden olan isimlerden oluşan il yönetimi duyuruldu.
İŞTE MEMLEKET PARTİSİ KOCAELİ İL YÖNETİMİ
Nejat Bayhan
Murat Erinç
Hatice Güler
Ozan Haznedaroğlu
Gökhan Emre Sarı
Rifat Hakan Bekar
Günay Güney
Sonay Özdemir
Esra Salış
Gökhan Sezgin
Fatma Ergül
Mert Gürenç
İsmail Aşak
Sedat Tiryaki
Şaban Sarıkan
Sıla Özkaraman
Şüheyda Polat
Berçin Kılıçoğlu
Adalet Cibil
Şuayp Yağar
Sinan Durmuş
Fahrettin Bostan
Şahin Aslantepe
Olcay Palancı
Ergün Karaman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.