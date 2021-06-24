24 Haz 2021 - 18:03- Siyaset G: 24 Haz 2021 - 18:04

Memleket Partisi Kocaeli’nin il yönetimi belli oldu

Muharrem İnce’nin genel başkanlığını yaptığı Memleket Partisi’nde Kocaeli il yönetimi ve il binasının yeri belirlendi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Memleket Partisi Kocaeli’nin il yönetimi belli oldu mask

Memleket Partisi Kocaeli’de şekillenmeye başladı. Eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce tarafından kurulan Memleket Partisi Kocaeli İl Başkanı Nejat Bayhan öncülüğünde çalışmalarına devam ediyor. İzmit Karabaş Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi Seymenbaşı Apartmanı No: 22 Kat: 1 adresinde tutulan il binasının ardından Bayhan İl Yönetimini de oluşturdu. Listesini onaylatmak için Ankara’ya giden Nejat Bayhan’ın 25 kişilik yönetim listesi onaylandı. Çoğunluğunun CHP’den istifa eden olan isimlerden oluşan il yönetimi duyuruldu.

İŞTE MEMLEKET PARTİSİ KOCAELİ İL YÖNETİMİ

Nejat Bayhan

Murat Erinç

Hatice Güler

Ozan Haznedaroğlu

Gökhan Emre Sarı

Rifat Hakan Bekar

Günay Güney

Sonay Özdemir

Esra Salış

Gökhan Sezgin

Fatma Ergül

Mert Gürenç

İsmail Aşak

Sedat Tiryaki

Şaban Sarıkan

Sıla Özkaraman

Şüheyda Polat

Berçin Kılıçoğlu

Adalet Cibil

Şuayp Yağar

Sinan Durmuş

Fahrettin Bostan

Şahin Aslantepe

Olcay Palancı

Ergün Karaman

# chp

24 Haz 2021 - 18:03 Kocaeli/ İzmit- Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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