Memleket Partisi Kocaeli’nin il yönetimi belli oldu

Memleket Partisi Kocaeli’de şekillenmeye başladı. Eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce tarafından kurulan Memleket Partisi Kocaeli İl Başkanı Nejat Bayhan öncülüğünde çalışmalarına devam ediyor. İzmit Karabaş Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi Seymenbaşı Apartmanı No: 22 Kat: 1 adresinde tutulan il binasının ardından Bayhan İl Yönetimini de oluşturdu. Listesini onaylatmak için Ankara’ya giden Nejat Bayhan’ın 25 kişilik yönetim listesi onaylandı. Çoğunluğunun CHP’den istifa eden olan isimlerden oluşan il yönetimi duyuruldu.

İŞTE MEMLEKET PARTİSİ KOCAELİ İL YÖNETİMİ

Nejat Bayhan

Murat Erinç

Hatice Güler

Ozan Haznedaroğlu

Gökhan Emre Sarı

Rifat Hakan Bekar

Günay Güney

Sonay Özdemir

Esra Salış

Gökhan Sezgin

Fatma Ergül

Mert Gürenç

İsmail Aşak

Sedat Tiryaki

Şaban Sarıkan

Sıla Özkaraman

Şüheyda Polat

Berçin Kılıçoğlu

Adalet Cibil

Şuayp Yağar

Sinan Durmuş

Fahrettin Bostan

Şahin Aslantepe

Olcay Palancı

Ergün Karaman