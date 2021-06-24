Deniz tutkunları Kurtuluş’un  100’üncü yılında yelken açacak



İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılında kapsamlı bir etkinlik takvimi oluşturan İzmit Belediyesi 28-29 Haziran tarihlerinde Çınar Yelken Yarışları düzenleyecek. İzmit Yelken Kulübü’nde İzmit Körfezine yelken açacak sporcular İki gün boyunca kıyasıya mücadele edecek.



5 KULÜPTEN 60 SPORCU

28 Haziran Pazartesi saat 10.00’da start alacak Çınar Yelken Yarışları’nın heyecanı 29 Haziran Salı saat 16.30’a kadar devam edecek. İzmit Yelken Kulübü, Yarımca Yelken Kulübü, Derince Yelken Kulübü, Şişe Cam Spor Kulübü ve Bayramoğlu Yelken Kulübü’nden toplam 60 sporcunun katılacağı yarışlar renkli görüntülere sahne olacak.