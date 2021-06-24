24 Haz 2021 - 20:19- Asayiş G: 24 Haz 2021 - 20:20

Lütfü Türkkan’ın kaçak çiftliğinde yıkım tamamlandı

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın bir kısmı TOKİ arazisine kurulduğu belirlenen kaçak yapılarının yıkımı tamamlandı.
Lütfü Türkkan’ın kaçak çiftliğinde yıkım tamamlandı mask

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan çiftliğindeki kaçak yapılar, tamamlan tahliye çalışmalarının ardından yıkılmaya başlanmıştı. 2 gün önce jandarma korumasında belediye ekiplerince iş makineleri kullanılarak başlayan yıkım çalışmalarında kaçak olduğu belirlenen tüm yapıların yıkımı tamamlandı. Çalışma ile 15 kaçak yapı ve bir kısmının TOKİ arazisine kurulduğu tespit edilen çiftlik tamamen yıkıldı. Yıkımın tamamlanmasının ardından belediye ve jandarma ekipleri alandan ayrılırken, Türkkan’ın çalışanları tarafından alanda enkaz çalışma kaldırmaları başlatıldı.
# İyi Parti, Lütfü Türkkan
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24 Haz 2021 - 20:19 İHA Kocaeli/ Dilovasi- Asayiş

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