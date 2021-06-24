İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan çiftliğindeki kaçak yapılar, tamamlan tahliye çalışmalarının ardından yıkılmaya başlanmıştı. 2 gün önce jandarma korumasında belediye ekiplerince iş makineleri kullanılarak başlayan yıkım çalışmalarında kaçak olduğu belirlenen tüm yapıların yıkımı tamamlandı. Çalışma ile 15 kaçak yapı ve bir kısmının TOKİ arazisine kurulduğu tespit edilen çiftlik tamamen yıkıldı. Yıkımın tamamlanmasının ardından belediye ve jandarma ekipleri alandan ayrılırken, Türkkan’ın çalışanları tarafından alanda enkaz çalışma kaldırmaları başlatıldı.
Lütfü Türkkan’ın kaçak çiftliğinde yıkım tamamlandı
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın bir kısmı TOKİ arazisine kurulduğu belirlenen kaçak yapılarının yıkımı tamamlandı.
# İYİ PARTİ İLE İLİŞKİLİ:
ELEMAN ARANIYOR
TESLA İNŞAAT ELEMANLAR ALACAKTIR. YENİŞEHİR MAHALLESİ’NDE DEVAM ETMEKTE OLAN İNŞAATIMIZDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE İNŞAAT KALIPÇISI VE TUĞLA DUVAR ÖRME US...
Satılık dubleks daire
Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak'ta, 5 yaşındaki binanın 3. katındaki çatı dubleks satılıktır. Krediye uygun 3+1, brüt 17...0538 094 41 95
SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN
Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan0537 308 16 63
HURDA GAZETE SATILIR
Hurda (eski gazete) gazete satılır
YÜRÜYEN VE UÇAN TÜM HAŞERELERLE MÜCADELE
Kocaeli bölgesinde, * Ev * İş yeri * Çeşitli alanlarda ilaçlama yapılır. Covid-19 buharlı dezenfektan yapılmaktadır.05071250076 KARTEPE TARIM VE İLAÇLAMA
Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.