24 Haz 2021 - 20:35- Gündem G: 24 Haz 2021 - 20:38

Son 24 saatte 59 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 59 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini, 5 bin 703 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Son 24 saatte 59 kişi hayatını kaybetti mask

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 59 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 49 bin 417’ye yükseldi. Toplamda 59 milyon 444 bin 650 test yapıldı. Bugün yapılan 223 bin 385 testten 5 bin 703 yeni vaka sayısı, 498 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 393 bin 248, bugün iyileşen 5 bin 846 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 254 bin 708’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,9, ağır hasta sayısının ise 752 olduğu açıklandı.
# sağlık, covid-19
# KORONAVİRÜS İLE İLİŞKİLİ:
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24 Haz 2021 - 20:35 Kocaeli/ İzmit- Gündem

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