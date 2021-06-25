Kartepe'nin araç filosu güçleniyor

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, göreve gelmesinden bu yana ilçe genelinde hizmet kadrosunda yer alan araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Başkan Kocaman’ın girişimleri ile 2021 model 5 adet karla mücadele aracı alındı.

KARTEPEMİZ HIZLA GELİŞİYOR

Kartepe Belediyesi hizmet binası önünde yapılan törende konuşan Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Kartepemizin geleceğine yaptığımız yatırımlarımıza ve hizmetlerimize her geçen gün yenilerini ekliyoruz... Bugün itibariyle 5 yeni araç daha filomuza ekledik. 2 tanesi 6x4 çekiş gücünde kar küreme ve tuzlama, 3 tanesi 6x2 çekiş gücünde kar küreme araçlarımız ile özellikle dağ yollarımız üzerinde daha güvenli, hızlı ve daha etkin şekilde çalışmalarımızı sürdürebileceğiz. Hayırlı uğurlu olsun…” açıklamasında bulundu. Dualar eşliğinde Başkan Kocaman, belediye başkan yardımcıları araçların direksiyonuna geçerek ilk sürüşü gerçekleştirdiler.

ARAÇLARIN ÖZELLİKLERİ

Araçlardan 2 tanesi 6x4 520 beygir, 3 tanesi 6x2 330 beygir gücünde… Bütün araçlarda kar küreme bıçağı bulunurken, iki araçta tuzlama aparatı yer alıyor. Kışın karla mücadele de kullanılacak olan araçlar, yaz aylarında hafriyat kamyonu olarak hizmet verecek.