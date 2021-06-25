25 Haz 2021 - 11:49- Gündem G: 25 Haz 2021 - 11:52

Ulugazi İlkokulu Öğrencilerine Ödül Töreni

İzmit Kent Konseyimiz, geçtiğimiz günlerde İzmit Ulugazi İlkokulu’nda şiddetli yağan yağmura rağmen İstiklal Marşı’nı okumaya devam eden öğrencilerimize ödül verdi.
Ulugazi İlkokulu Öğrencilerine Ödül Töreni mask

Şiddetli yağmur sebebiyle Ulugazi İlkokulu’na geç kalan 4 öğrenci, derse geç kalmamak için okul bahçesinde koşarken, İstiklal Marşı okunmaya başlayınca oldukları yerde saygı duruşuna geçmişti. Vatandaşlar, İstiklal Marşını yağmur altında okuyan öğrencileri evlerinin balkonundan video çekti. Videolar sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

İzmit Kent Konseyi Başkanımız Hüseyin Erol, Ulugazi İlkokulu Müdür Muavini Sedat Yardımcı ile iletişime geçerek, 2-F Sınıfından Ayşe Sevda Telek, 3-C Sınıfından Mehmet Akif Camcı, 3-D Sınıfından Enise Sert ve 4-C Sınıfından Duru Damla Onat ile ailelerini, İzmit Kent Konseyi Belsa Plaza Merkez Ofisine davet etti. İzmit Kent Konseyi Başkanımız Hüseyin Erol, öğrencilerimize ve ailelerine yaptığı konuşmada, “ böylesi yoğun bir yağış altında, okula girmek yerine, ulusal marşımızı yağmurun altında söyleyecek kadar, cumhuriyet ve bayrak sevdalısı öğrencilerimizi, kendilerini yetiştiren ailelerini ve Ulugazi İlkokulu yöneticilerimizi yürekten kutluyorum. Sizler gibi değerli ve örnek öğrencilerimizi tanıma onuruna eriştiğim için son derece mutluyum. Sizleri gözlerinizden öpüyor, bundan sonraki eğitim yaşamınızda üstün başarılar diliyorum” dedi.

İzmit Kent Konseyi Başkanımız Hüseyin Erol, İKK Yürütme Kurulu üyeleri Tülin Keçeci Güngör ve Rafet Kırgız ile Ulugazi İlkokulu Müdürü Abdullah Ünüvar, Müdür Muavini Sedat Yardımcı’nın da hazır bulunduğu etkinliğin sonunda öğrencilere, Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yazdığı Nutuk Kitabı, Türk Bayrağı ve birer satranç takımı hediye edildi.

# eğitim, Okul

25 Haz 2021 - 11:49 Kocaeli/ İzmit- Gündem

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