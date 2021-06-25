Freni boşalan tır 6 aracı böyle biçti

Kaza, saat 01.30 sıralarında Güzeller Mahallesi Gençlik caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerine park edilen konteyner yüklü 41 R 3603 plakalı tırın park edildikten kısa süre sonra frenleri boşaldı. Yaklaşık 300 metre boyunca ilerleyen tır yol üzerinde bulunan 5 araç, 4 elektrik direği, 3 çöp konteyneri ve 1 trafik lambasına çarptıktan sonra durabildi. Caddeyi savaş alanına çeviren tırın kayma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde park halinde kayan tırın, yol kenarındaki araç ve direklere çapma anı görünüyor.