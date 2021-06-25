25 Haz 2021 - 12:04- Asayiş G: 25 Haz 2021 - 13:25

Freni boşalan tır 6 aracı böyle biçti

 Gebze'de park halinde freni boşalarak kayan ve 6 araç ile aydınlatma direklerine çaptıktan sonra durabilen tırın kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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Kaza, saat 01.30 sıralarında Güzeller Mahallesi Gençlik caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerine park edilen konteyner yüklü 41 R 3603 plakalı tırın park edildikten kısa süre sonra frenleri boşaldı. Yaklaşık 300 metre boyunca ilerleyen tır yol üzerinde bulunan 5 araç, 4 elektrik direği, 3 çöp konteyneri ve 1 trafik lambasına çarptıktan sonra durabildi. Caddeyi savaş alanına çeviren tırın kayma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde park halinde kayan tırın, yol kenarındaki araç ve direklere çapma anı görünüyor.
# Sokak, kaza

25 Haz 2021 - 12:04 Kocaeli/ Gebze- Asayiş

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