25 Haz 2021 - 12:09- Eğitim G: 25 Haz 2021 - 12:12

Genç GTÜ dünya sıralamasında   

GTÜ çeşitli kategorilerde dünyanın önde gelen üniversitelerini listeleyen THE'nın uluslararası sıralamasında yerini aldı.  

Genç GTÜ dünya sıralamasında    mask

Dünya genelinde 50 yaşın altındaki üniversiteleri eğitim kalitesi, bilimsel araştırmaları, bibliyografik atıfları, uluslararası görünürlüğü ve endüstriyel gelirlerine göre ele alan THE(Times Higher Education),Dünyanın En İyi Genç Üniversiteler Sıralaması 2021’ı resmi internet sitesinden açıkladı.68 ülkeden 475 üniversite değerlendirildiği sıralamada Türkiye’den toplam 31 üniversite listede yer aldı. Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), yükselen genç üniversitelerin performanslarını dikkate almayı hedefleyen THE Genç Üniversiteler Sıralamasında 351-400 bandında yer alarak büyük bir başarıya daha imza attı. GTÜ ayrıca sıralamaya girebilen ülkemizdeki üniversiteler genel sıralamasında 10. devlet üniversitesi sıralamalarında 3. sırada yer aldı. 

Türk Üniversiteleri Sıralaması şu şekildedir: 

 =83                   Koç University 

89                    Sabancı University 

=93                   Cankaya University 

=163                  Bilkent University 

201–250               Ozyegin University 

251–300               Bezmiâlem Vakif University 

251–300               Karabük University 

301–350               Bahçeşehir University 

301–350               Erciyes University 

351–400               Gebze Technical University  

351–400               Duzce University 

351–400               Atılım University 

351–400               Izmir Institute of Technology 

351–400               TOBB University of Economics and Technology 

401+      Acıbadem University 

401+      Akdeniz University 

401+      Aksaray University 

 401+      Başkent University 

401+      Bolu Abant Izzet Baysal University 

401+      Cukurova University 

401+      Dokuz Eylül University 

401+      Eskişehir Osmangazi University 

401+      Gaziantep University 

401+      Istanbul Medipol University 

401+      Ondokuz Mayis University 

401+       Recep Tayyip Erdoğan University 

401+      Sakarya University 

401+      Selçuk University 

401+      Süleyman Demirel University 

401+      Tokat Gaziosmanpaşa University 

401+      Yeditepe University 

# eğitim, Recep Tayyip Erdoğan

25 Haz 2021 - 12:09 Kocaeli/ Gebze- Eğitim

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