Genç GTÜ dünya sıralamasında   

Dünya genelinde 50 yaşın altındaki üniversiteleri eğitim kalitesi, bilimsel araştırmaları, bibliyografik atıfları, uluslararası görünürlüğü ve endüstriyel gelirlerine göre ele alan THE(Times Higher Education),Dünyanın En İyi Genç Üniversiteler Sıralaması 2021’ı resmi internet sitesinden açıkladı.68 ülkeden 475 üniversite değerlendirildiği sıralamada Türkiye’den toplam 31 üniversite listede yer aldı. Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), yükselen genç üniversitelerin performanslarını dikkate almayı hedefleyen THE Genç Üniversiteler Sıralamasında 351-400 bandında yer alarak büyük bir başarıya daha imza attı. GTÜ ayrıca sıralamaya girebilen ülkemizdeki üniversiteler genel sıralamasında 10. devlet üniversitesi sıralamalarında 3. sırada yer aldı.
Türk Üniversiteleri Sıralaması şu şekildedir:
=83 Koç University
89 Sabancı University
=93 Cankaya University
=163 Bilkent University
201–250 Ozyegin University
251–300 Bezmiâlem Vakif University
251–300 Karabük University
301–350 Bahçeşehir University
301–350 Erciyes University
351–400 Gebze Technical University
351–400 Duzce University
351–400 Atılım University
351–400 Izmir Institute of Technology
351–400 TOBB University of Economics and Technology
401+ Acıbadem University
401+ Akdeniz University
401+ Aksaray University
401+ Başkent University
401+ Bolu Abant Izzet Baysal University
401+ Cukurova University
401+ Dokuz Eylül University
401+ Eskişehir Osmangazi University
401+ Gaziantep University
401+ Istanbul Medipol University
401+ Ondokuz Mayis University
401+ Recep Tayyip Erdoğan University
401+ Sakarya University
401+ Selçuk University
401+ Süleyman Demirel University
401+ Tokat Gaziosmanpaşa University
401+ Yeditepe University
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.