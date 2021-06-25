Reklamı Kapat
25 Haz 2021 - 15:58- Siyaset G: 25 Haz 2021 - 16:00

Tarhan’ın çiftçiye TRT payı istisnası  için kanun teklifi TBMM’de

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, çiftçiye KDV ve TRT payında istisna tanınması amacıyla “Katma Değer Vergisi Kanununda ve Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”ni TBMM Başkanlığına sundu

Tarhan’ın çiftçiye TRT payı istisnası  için kanun teklifi TBMM’de mask

CHP PM Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, tarımsal üretim amaçlı kullanımda geçerli olmak üzere çiftçiye KDV ve TRT payında istisna tanınması amacıyla TBMM Başkanlığına kanun teklifi sundu. Tarhan, “Daha önce Katma Değer Kanununa eklenen düzenleme ile tarım sektörüne destek amacıyla yem ve gübrede KDV istisnası getirilmek suretiyle vergi oranı sıfırlanmıştı. Ancak çiftçinin bir diğer önemli gider kalemi olan elektrikte KDV oranı genel oranda uygulanmaya ve TRT Gelirleri Kanunu gereğince TRT payı alınmasına devam ediliyor. Bu da çiftçimizin girdi masraflarında önemli bir yük oluşturuyor” dedi.


“MALİ YÜKLERİNİ AZALTMALIYIZ”

Tarhan, “Bizim de çiftçimizin üzerindeki mali yükleri azaltacak tedbirleri almamız tarımsal üretimi desteklemek yönünde atılacak önemli bir adımdır” dedi. Tarhan, TBMM’ye sunduğu teklif ile tarım sektöründe önemli gider kalemleri arasında yer alan elektrik maliyetinin düşürülmesi için vergi yükünün azaltılmasını, bu kapsamda tarımsal üretimde kullanılan elektriğe KDV istisnası tanınması ve yine tarımsal üretimde kullanılan elektrikte TRT payının kaldırılmasını amaçladıklarını kaydetti.
# chp, vergi
# CUMHURİYET HALK PARTİSİ İLE İLİŞKİLİ:
Kılıçdaroğlu’ndan böbrek istedi mask
Kılıçdaroğlu’ndan böbrek istedi
Kılıçdaroğlu balıkçılarla teknede buluştu mask
Kılıçdaroğlu balıkçılarla teknede buluştu
İlçe Başkanları Kılıçdaroğlu’nu Hereke’de bekliyor mask
İlçe Başkanları Kılıçdaroğlu’nu Hereke’de bekliyor
Kılıçdaroğlu: Kocaeli’nin hangi sorunu çözüldü? mask
Kılıçdaroğlu: Kocaeli’nin hangi sorunu çözüldü?
Kılıçdaroğlu, Kocaeli’nin taleplerini Türkiye’nin gündemine taşıyacak mask
Kılıçdaroğlu, Kocaeli’nin taleplerini Türkiye’nin gündemine taşıyacak
Hakaret etti, özür diledi, istifa etti mask
Hakaret etti, özür diledi, istifa etti
CHP’de seviye düştü mask
CHP’de seviye düştü
CHP’li kadınlar toplandı: İstanbul Sözleşmesi’nden değil, önümüzden çekilin mask
CHP’li kadınlar toplandı: İstanbul Sözleşmesi’nden değil, önümüzden çekilin
Yıldızlı’dan Babalar Günü mesajı mask
Yıldızlı’dan Babalar Günü mesajı
CHP’li Soyluçiçek,  HDP’li Deniz’in  katledilmesini kınadı  mask
CHP’li Soyluçiçek,  HDP’li Deniz’in  katledilmesini kınadı 

25 Haz 2021 - 15:58 - Siyaset

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.364.231 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Tarhan’ın çiftçiye TRT payı istisnası  için kanun teklifi TBMM’de mask
Tarhan’ın çiftçiye TRT payı istisnası  için kanun teklifi TBMM’de
“Bütün belediye başkanlarıma ibadethaneleri temiz tutacaksınız diyorum” mask
“Bütün belediye başkanlarıma ibadethaneleri temiz tutacaksınız diyorum”
O iki vekil Kocaeli'nin sorunlarını Erdoğan'a iletti mask
O iki vekil Kocaeli'nin sorunlarını Erdoğan'a iletti
Kılıçdaroğlu’dan özeleştiri! “Sanane kardeşim başörtüsünden” mask
Kılıçdaroğlu’dan özeleştiri! “Sanane kardeşim başörtüsünden”
Fatma Kaplan Hürriyet muhtarlara yardımcı personel verecek! mask
Fatma Kaplan Hürriyet muhtarlara yardımcı personel verecek!
Kılıçdaroğlu balıkçılarla teknede buluştu mask
Kılıçdaroğlu balıkçılarla teknede buluştu
Anket Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL