Tarhan’ın çiftçiye TRT payı istisnası  için kanun teklifi TBMM’de

CHP PM Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, tarımsal üretim amaçlı kullanımda geçerli olmak üzere çiftçiye KDV ve TRT payında istisna tanınması amacıyla TBMM Başkanlığına kanun teklifi sundu. Tarhan, “Daha önce Katma Değer Kanununa eklenen düzenleme ile tarım sektörüne destek amacıyla yem ve gübrede KDV istisnası getirilmek suretiyle vergi oranı sıfırlanmıştı. Ancak çiftçinin bir diğer önemli gider kalemi olan elektrikte KDV oranı genel oranda uygulanmaya ve TRT Gelirleri Kanunu gereğince TRT payı alınmasına devam ediliyor. Bu da çiftçimizin girdi masraflarında önemli bir yük oluşturuyor” dedi.



“MALİ YÜKLERİNİ AZALTMALIYIZ”

Tarhan, “Bizim de çiftçimizin üzerindeki mali yükleri azaltacak tedbirleri almamız tarımsal üretimi desteklemek yönünde atılacak önemli bir adımdır” dedi. Tarhan, TBMM’ye sunduğu teklif ile tarım sektöründe önemli gider kalemleri arasında yer alan elektrik maliyetinin düşürülmesi için vergi yükünün azaltılmasını, bu kapsamda tarımsal üretimde kullanılan elektriğe KDV istisnası tanınması ve yine tarımsal üretimde kullanılan elektrikte TRT payının kaldırılmasını amaçladıklarını kaydetti.