YKS sınavı için uyarılar 

Bilgili Kültür Okulları Anadolu ve Fen Lisesi Müdürü Murat Yağmur, YKS sınavıyla ilgili önemli bilgiler verdi.

2021-YKS, 26-27 Haziran tarihlerinde cumartesi günü (bugün) saat 10.15’de Temel Yeterlilik Testi (TYT), pazar günü saat 10.15’de Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve pazar günü saat 15.45’de Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturumda gerçekleşecektir.

DİKKAT! TYT ve AYT sınavlarında adaylar saat 10.00, YDT sınavında ise 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Öğrenciler sınav öncesi süreci nasıl değerlendirmeli?

Beslenmenize dikkat etmelisiniz. Mümkün olduğunca sınava yakın süreçte ağır, yağlı, mideyi rahatsız edecek yiyeceklerden uzak durmalısınız.

Uyku düzeninizi sağlamak için akşamları en geç 23.00’da yatmalısınız. Sınav sabahı kaçta uyanacaksanız sınavdan önceki günler o saatte uyanmak biyolojik ritm oluşturmanıza yardımcı olacaktır.

Sınav öncesi yormayacak kısa yürüyüşler yapmak sizleri fiziksel ve psikolojik olarak zinde tutacaktır. Son gün deneme sınavı çözmeyi ve ders çalışmayı bırakmalısınız.

Sınavda yanınızda olması gerekenleri akşamdan hazırlamak hem sabah size zaman kazandıracak hem de kendinizi daha rahat hissetmenizi sağlayacaktır. Sınav günü yanınızda olması gerekenler: TYT, AYT ve YDT giriş belgeleri, kimlik kartı veya pasaport, jelatini çıkartılmış pet şişede su ve maske.

Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kulaklık, kolye, küpe, yüzük, anahtar, metal para, plastik ve metal içerikli eşyalar, elektronik cihazlarla sınav binasına giriş yapılmayacaktır.

Sınava gireceğiniz okulu önceden görmeli ve gideceğiniz güzergâhı belirlemelisiniz. Sınav günü giyeceğiniz rahat kıyafetleri akşamdan hazırlayabilirsiniz.

Sınav ile ilgili olumlu-olumsuz düşünce ve duygularınızı ailenizle veya sevdiğiniz bir kişiyle paylaşmak sizi rahatlatacaktır. Gevşeme ve doğru nefes egzersizleriyle sınav öncesi kaygınızı kontrol altına alabilirsiniz.

Sınav sabahı erken kalkıp güzel bir kahvaltı yapmalısınız. Kahvaltıda her gün yediğiniz yiyecekler dışında farklı bir şey tüketmeyiniz. Evden çıkmadan sınavda yanınızda olması gerekenlerin kontrolünü yapınız. Adayların sınavın başlamasından yarım saat önce sınava girecekleri salonun kapısında hazır bulunmaları zorunludur. Sınav süresince adayları sınav salonundan çıkışı yasak olduğundan sınav öncesi lavabo ihtiyacınızı gidermelisiniz.



ÖĞRENCİLER SINAV ANINDA NELERE DİKKAT ETMELİ?

Sınav başlangıcında sizlere bilgilerinizin yer aldığı optik form dağıtılacaktır. Gerekli kodlamaları yaptıktan sonra mutlaka kontrolünü sağlayınız.

“Kitapçıkları kontrol edebilirsiniz.” yönergesinden sonra kitapçıkta hata olup olmadığına bakınız. Bu süreçte sorulara odaklanmanız kaygınızı arttırabilir.

Oluşturduğunuz sınav stratejinizi değiştirmeyiniz. Soru ve şıkların tamamını okuyup önemli kelimelerin altını çizmeniz, dikkat hatalarının önüne geçecektir.

Sınav esnasında belirli aralıklarla zamanınızı kontrol ediniz. Sorularla inatlaşmak zaman kaybettirir. Dört yanlışın bir doğruyu götürdüğü bir sistemde bilmediğiniz soruyu boş bırakmak avantaj sağlar. Kodlamada hata yapmamak için bire bir kodlama yöntemini tercih edebilirsiniz. Sınav anında kaygınızın, soruyu çözmenize engel olduğunu hissederseniz kalemi bırakıp bir dakikalık mola verebilirsiniz.

TYT SINAVI SONRASI

Yanlışlarınıza odaklanmak, sorular üzerinde tartışmak, TYT sınavında takılı kalmak AYT için motivasyonunuzu düşürebilir. Unutmayın sınavın % 60’ı sizleri bekliyor.

YKS sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacaktır.

Bilgili Kültür Okulları olarak tüm adaylara başarılar diliyoruz.