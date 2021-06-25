Kurban Pazarı  için kuralar çekildi

Körfez Belediyesi tarafından bu yıl İlimtepe bölgesinde kurulacak olan kurban satış yerleri için Yarımca Kültür Merkezi’nde kura çekimi gerçekleştirildi. Zabıta Müdürü Mehmet Gökkaya’nın da katıldığı kura çekiminde, belirlenen parseller tek tek satıcılar tarafından çekilen kuralar tarafından belirlendi.
HER ŞEY DÜŞÜNÜLDÜ
Körfez Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Gökkaya, kura çekimi öncesi yaptığı konuşmada, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban pazar yerlerinin en iyi şekilde düzenlenerek esnafımızı ve vatandaşlarımızı mağdur etmeden alım satım yapma imkânı sağlayacağız. Satış yerlerinde, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderebileceği her şeyi düşündük” ifadelerini kullandı.
TEDBİRLERE UYALIM
Kura çekiminde esnafların cezai işleme maruz kalmamalarını için kuralları ihlal etmemelerini dile getirirken, küpelenmemiş ve kayıt altına alınmamış büyükbaş ve küçükbaş hayvanların satış alanlarına alınmayacağını, belirlenen yerler dışında kurban kesimine müsaade edilmeyeceği belirtildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.