Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, bir yandan çalışmalarını sürdürürken diğer taraftan konukları ile bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Aygün, bu kapsamda son olarak Cımbızlar Kur’an Kursu Yöneticisi Selahattin Uçar, Kur’an Kursu Öğreticileri Halit Soy ve Ali Kemal Yaşa ile hafızlıklarını tamamlayıp, hafızlık sınavına giren öğrenciler Ahmet Eren Soy, Ahmet Emin Yıldırım, Furkan Şen, Furkan Yılmaz, Ömer Bekâr, Mustafa Horoz, M.Ali Şimşek, M.Ali İnan, Salih Özer, İsmail Sütlüpınar ve Onur Say’ı konuk etti. Kuran Kursu’ndaki faaliyetlerle ilgili bilgi alan Başkan Aygün, yaptığı açıklamada “Kıymetli evlatlarımızı, onları yetiştiren ailelerini ve hocalarımızı tebrik ediyorum” dedi.
25 Haz 2021 - 16:02- Gündem Güncelleme: 25 Haz 2021 - 16:04
Aygün hafızları ağırladı
Cımbızlar Camii Kuran Kursu’nda hafızlık eğitimlerini tamamlayan öğrencileri konuk eden Başkan Aygün, “Kıymetli evlatlarımızı, onları yetiştiren ailelerini ve hocalarımızı tebrik ediyorum” dedi
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.