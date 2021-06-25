Gündoğdu, Yürüyüş  Yolu projesini inceledi 

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, İzmit Yürüyüş Yolu’nda devam eden çalışmaları yakından takip ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin çalışmalarını inceleyen Gündoğdu, sorumlu mühendislerden proje hakkında detaylı bilgi aldı.

“PROJEMİZ İLERLİYOR”

Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın talimatı ile birçok önemli projeyi yakından takip eden Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, İzmit çarşısını daha modern bir hale getirecek olan Yürüyüş Yolu projesini sık sık yerinde inceliyor. Fen İşleri ekiplerinin üstyapı çalışmalarını inceleyen Gündoğdu “İzmit’imize yeni bir hava katacak olan Yürüyüş Yolu projemizi çok önemsiyoruz. Proje, ekiplerimizin hummalı çalışması sonucunda zamanında ilerliyor. İnşallah buradaki çalışmaları zamanında bitirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bu projemiz ile İzmit’in çarşısı daha da güzelleşecek ve yayaların kullanım alanı daha da artacak” dedi.

CUMHURİYET CADDESİ

Proje kapsamında Yürüyüş Yolu’nun güney tarafındaki bitişiğinde bulunan Cumhuriyet Caddesi’nde, ilk tabaka olarak binder asfalt serimi gerçekleştirildi. Caddeye şuana kadar bin 600 ton asfalt serildi.