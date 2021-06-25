Büyükşehir’den YKS seferberliği  

26- 27 Haziran günlerinde Türkiye’de Yükseköğretim Kurumlar Sınavı’nda 2 milyonda fazla öğrenci ter dökecek. Öğrencilerin her zaman yanında olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de YKS’ye girecek öğrencilere sınavın yapılacağı iki gün boyunca ücretsiz ulaşım hizmeti sağlayacak. Öğrencilerin sadece sınav giriş belgesi göstermeleri yeterli olacak. Ücretsiz ulaşım hizmeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait araçlarda geçerli olacak.
EK SEFERLER DE KONULDU
Büyükşehir Belediyesi ayrıca sınav günlerinde ulaşımda yoğunluğun yaşanmaması için de çalışma yaptı. Sınav günlerinde ulaşımda ek seferler konularak öğrencilerin gönül rahatlığı ile sınav yerlerine gitmeleri sağlanacak.
ÇALIŞMA YAPILMAYACAK
Öte yandan 26 Haziran Cumartesi ve 27 Haziran Pazar günlerinde sınavın yapılacağı günlerde alt ve üstyapı çalışmaları yapılmayacak. Böylece öğrencilerin sınav anında gürültüye neden olacak olayların yaşanmaması sağlanacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.