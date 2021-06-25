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25 Haz 2021 - 16:17- Gündem G: 25 Haz 2021 - 16:18

Büyükşehir’den YKS seferberliği  

Büyükşehir Belediyesi hafta sonu gerçekleşecek YKS’ye girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.  

Büyükşehir’den YKS seferberliği   mask

26- 27 Haziran günlerinde Türkiye’de Yükseköğretim Kurumlar Sınavı’nda 2 milyonda fazla öğrenci ter dökecek. Öğrencilerin her zaman yanında olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de YKS’ye girecek öğrencilere sınavın yapılacağı iki gün boyunca ücretsiz ulaşım hizmeti sağlayacak. Öğrencilerin sadece sınav giriş belgesi göstermeleri yeterli olacak. Ücretsiz ulaşım hizmeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait araçlarda geçerli olacak.

 

EK SEFERLER DE KONULDU

Büyükşehir Belediyesi ayrıca sınav günlerinde ulaşımda yoğunluğun yaşanmaması için de çalışma yaptı. Sınav günlerinde ulaşımda ek seferler konularak öğrencilerin gönül rahatlığı ile sınav yerlerine gitmeleri sağlanacak.

 

ÇALIŞMA YAPILMAYACAK

Öte yandan 26 Haziran Cumartesi ve 27 Haziran Pazar günlerinde sınavın yapılacağı günlerde alt ve üstyapı çalışmaları yapılmayacak. Böylece öğrencilerin sınav anında gürültüye neden olacak olayların yaşanmaması sağlanacak.
# ulaşım, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
# KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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25 Haz 2021 - 16:17 Kocaeli/ İzmit- Gündem

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