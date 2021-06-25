Milli sürat patencilerden  babalarına sürpriz

Türkiye Buz Pateni Federasyonu yetkililerinden alınan özel izin ile Ramada Otel’deki kampı ziyaret eden babalar, sporcularının sürprizi sonrası duygusal anlar yaşadı. Kimi sporcularsa görüntülü olarak aradığı babalarının Babalar Günü’nü kutladı. Türkiye Buz Pateni Federasyonu Sürat Pateni Milli Takımı Gelişim Kampı Müdürü ve aynı zamanda Kamp Müdürü Yasin Okan, sporcuların uzun süredir ağır bir kamp sürecinden geçtiğini belirtti ve bu tür özel izinli etkinliklerle de sporcularının güzel bir zaman geçirmelerini de hedeflediklerini ifade etti.



BAŞKAN GÖKHAN ÖZDEMİR’DEN KUTLAMA

Kampa gelerek yönetim kuruluna, antrenörlere ve sporculara moral veren Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir de Babalar Günü mesajında “Karşılık beklemeden yaşam boyu varlıklarıyla bize güç veren, şefkat ve sevgisini bizden esirgemeyen, en iyi oyun arkadaşımız, zor zamanlarımızda varlığından güç aldığımız babalarımız… İhtiyaç duyduğumuz her zaman yanımızda duran, gösterdikleri hoşgörü, sevgi ve şefkatle aile bağlarının güçlenmesini, çocuklarda güven duygusu oluşmasını sağlayan, evlatlarının kahramanı, kocaman yürekli tüm babaların ve baba adaylarının Babalar Günü'nü kutluyorum. Aileleriyle sağlıklı, mutlu ve huzurlu hayat diliyorum” ifadelerine yer verdi.