Başaran, “Gençlerimizi daha fazla ezmeyin, artık yeter”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı anlaşmaya göre Katarlı gençler sınav şartı olmadan Türkiye'de tıp, diş hekimliği, eczacılık eğitimi alabilecek.

Bu anlaşmaya sert tepki gösteren Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanı Başaran, “Katarlı gençlerin sınavsız üniversiteye girmesi kabul edilemez. Niteliksiz eğitimle geleceksiz bırakılan gençlerimiz için bir yıkıma daha müsamaha gösteremeyiz. Protokol iptal edilmeli!” diyerek, Türkiye’de öğrencilerin ve ailelerin çok zor şartlar altında eğitim hakkını kullandıklarını belirtti ve eğitimde yaşanan sıkıntılara dikkat çekti.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk’a da istifa çağrısında bulunan Başaran, “Gençlerimiz bir yıl boyunca sınav stresi yaşayacak, aileler masraflar altında ezilecek ve siz Katarlı gençlere sınavsız üniversite taahhüt edeceksiniz! Gençlerimiz sahipsiz değil sayın bakan. Gençlerimizi size daha fazla ezdirmeyeceğiz, istifa etmenizi bekliyoruz” dedi.