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25 Haz 2021 - 17:37- Siyaset G: 25 Haz 2021 - 17:38

Başaran, “Gençlerimizi daha fazla ezmeyin, artık yeter”

Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanı Ömer Faruk Başaran, Türkiye ile Katar arasında imzalanan Eğitim ve İşbirliği protokolü çerçevesinde Katarlı gençlere sunulan imtiyazları sert bir dille eleştirdi.

Başaran, “Gençlerimizi daha fazla ezmeyin, artık yeter” mask

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı anlaşmaya göre Katarlı gençler sınav şartı olmadan Türkiye'de tıp, diş hekimliği, eczacılık eğitimi alabilecek.

Bu anlaşmaya sert tepki gösteren Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanı Başaran, “Katarlı gençlerin sınavsız üniversiteye girmesi kabul edilemez. Niteliksiz eğitimle geleceksiz bırakılan gençlerimiz için bir yıkıma daha müsamaha gösteremeyiz. Protokol iptal edilmeli!” diyerek, Türkiye’de öğrencilerin ve ailelerin çok zor şartlar altında eğitim hakkını kullandıklarını belirtti ve eğitimde yaşanan sıkıntılara dikkat çekti.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk’a da istifa çağrısında bulunan Başaran, “Gençlerimiz bir yıl boyunca sınav stresi yaşayacak, aileler masraflar altında ezilecek ve siz Katarlı gençlere sınavsız üniversite taahhüt edeceksiniz! Gençlerimiz sahipsiz değil sayın bakan. Gençlerimizi size daha fazla ezdirmeyeceğiz, istifa etmenizi bekliyoruz” dedi.

# eğitim, cumhurbaşkanı, Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanı Ömer Faruk Başaran
# GELECEK PARTİSİ İLE İLİŞKİLİ:
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25 Haz 2021 - 17:37 Kocaeli/ İzmit- Siyaset

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