Çanakkale İl, Bayramiç İlçe, 253 Parsel, AĞAÇKÖY Köyü, ÜVECİKTEPE Mevkii, Konum olarak düz bir yapıda, killi-tınlı toprak yapısında, sulama imkanına sahip, kadastral yola cephesi olmayan ancak kanal yola cepheli, sulama imkanına sahip, sulu mutlak tarım arazisidir.
25 Haz 2021 - 17:46- Gündem Güncelleme: 25 Haz 2021 - 17:49
Çanakkale Bayramiç'de 9500 m² tarla mahkemeden satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Çanakkale Bayramiç'de 9500 m² tarla mahkemeden satılıktır
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.