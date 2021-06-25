Çanakkale Bayramiç'de 9500 m² tarla mahkemeden satılık

Çanakkale İl, Bayramiç İlçe, 253 Parsel, AĞAÇKÖY Köyü, ÜVECİKTEPE Mevkii, Konum olarak düz bir yapıda, killi-tınlı toprak yapısında, sulama imkanına sahip, kadastral yola cephesi olmayan ancak kanal yola cepheli, sulama imkanına sahip, sulu mutlak tarım arazisidir.

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