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25 Haz 2021 - 17:46- Gündem G: 25 Haz 2021 - 17:49

Çanakkale Bayramiç'de 9500 m² tarla mahkemeden satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Çanakkale Bayramiç'de 9500 m² tarla mahkemeden satılıktır
Çanakkale Bayramiç'de 9500 m² tarla mahkemeden satılık mask

Çanakkale İl, Bayramiç İlçe, 253 Parsel, AĞAÇKÖY Köyü, ÜVECİKTEPE Mevkii, Konum olarak düz bir yapıda, killi-tınlı toprak yapısında, sulama imkanına sahip, kadastral yola cephesi olmayan ancak kanal yola cepheli, sulama imkanına sahip, sulu mutlak tarım arazisidir.

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25 Haz 2021 - 17:46 - Gündem

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