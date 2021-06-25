Muğla İl, Milas İlçe, 119 Ada, 2 Parsel, KIZILAĞAÇ Mahalle Kavak Mevkii, Taşınmaz zeytinlik niteliğinde kıraç,taşlık toprak yapısına sahiptir.% 2-3 yamaç meyiline sahiptir. Dağınık halde 20 yaş üstü delice üzerine aşılama mahsuldar zeytin ağaçları bulunmaktadır.Ağaçların imar ihyası yapılmamış,taç yapısı ve gelişimleri zayıftır.
25 Haz 2021 - 17:48- Gündem Güncelleme: 25 Haz 2021 - 17:50
Milas Kızılağaç'ta 3.314 m2 zeytinlik mahkeme kararıyla satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Milas Kızılağaç'ta 3.314 m2 zeytinlik mahkeme kararıyla satılıktır
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.