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25 Haz 2021 - 17:48- Gündem G: 25 Haz 2021 - 17:50

Milas Kızılağaç'ta 3.314 m2 zeytinlik mahkeme kararıyla satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Milas Kızılağaç'ta 3.314 m2 zeytinlik mahkeme kararıyla satılıktır

Milas Kızılağaç'ta 3.314 m2 zeytinlik mahkeme kararıyla satılık mask

Muğla İl, Milas İlçe, 119 Ada, 2 Parsel, KIZILAĞAÇ Mahalle Kavak Mevkii, Taşınmaz zeytinlik niteliğinde kıraç,taşlık toprak yapısına sahiptir.% 2-3 yamaç meyiline sahiptir. Dağınık halde 20 yaş üstü delice üzerine aşılama mahsuldar zeytin ağaçları bulunmaktadır.Ağaçların imar ihyası yapılmamış,taç yapısı ve gelişimleri zayıftır.

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25 Haz 2021 - 17:48 - Gündem

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