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25 Haz 2021 - 17:50- Gündem G: 25 Haz 2021 - 17:52

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet mask

Yenice ilçesi Merkez Bal Üreticileri Birliğinin Yönetim Kurulu aşağıda imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı.
Birliğimizin 2020 yılı olağan genel kurulu toplantısının 13.07.2021 Salı günü saat 14:00’de Yenice Öğretmen Evi lokal bahçesinde aşağıdaki gündem dahilinde, çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı 03.08.2021 Salı günü aynı saat, adres ve gündemle yapılmasına oy birliğiyle karar verildi

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25 Haz 2021 - 17:50 - Gündem

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