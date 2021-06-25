Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet

ELEMAN ARANIYOR

TESLA İNŞAAT ELEMANLAR ALACAKTIR. YENİŞEHİR MAHALLESİ’NDE DEVAM ETMEKTE OLAN İNŞAATIMIZDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE İNŞAAT KALIPÇISI VE TUĞLA DUVAR ÖRME US...