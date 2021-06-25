Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet

Yenice ilçesi Merkez Bal Üreticileri Birliğinin Yönetim Kurulu aşağıda imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı.
Birliğimizin 2020 yılı olağan genel kurulu toplantısının 13.07.2021 Salı günü saat 14:00’de Yenice Öğretmen Evi lokal bahçesinde aşağıdaki gündem dahilinde, çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı 03.08.2021 Salı günü aynı saat, adres ve gündemle yapılmasına oy birliğiyle karar verildi
Yenice ilçesi Merkez Bal Üreticileri Birliğinin Yönetim Kurulu aşağıda imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.