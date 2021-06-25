Gelecek Kocaeli, Davutoğlu’nun Memleketinde gövde gösterisi yaptı

Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanı Ömer Faruk Başaran öncülüğünde hareket eden partililer iki otobüs ile Konya’nın Ereğli ilçesine gittiler. Burada ilçe başkanlığının açılışında hazır bulunan partililer Ahmet Davutoğlu’nun mitinginde dikkat çektiler. Yol Arkadaşlarıma Teşekkür Ediyorum Gelecek Partisi İl Başkanlarının bir araya geldiği 13. İl Başkanları toplantısında hazır bulunan Ömer Faruk Başaran, ‘’Kocaeli Gelecek bizler için çok önemli yere sahip. Geleceğimize sahip çıkmak için Kocaeli’den partililer ile birlikte yola çıkarak Konya’da hazır bulunduk. Bu uzun yolculukta bana eşlik ederek gelen İzmit İlçe Başkanımız Ömer Uçar, Çayırova İlçe Başkanımız Kağan Demirci ve Gebze İlçe Başkanımız Hasan Arabacı’ya teşekkür ediyorum. Konya’ya gelmek için talepte bulundular, bizde bu taleplerini geri çevirmedik ve Konya’da Emirgazi, Ereğli ve Halkapınar İlçe teşkilatlarının açılışlarında yanımız da oldular. Partimiz olarak her seçime hazır bir şekilde çalışıyoruz. Bu yolculukta bana eşlik eden arkadaşlarıma teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.