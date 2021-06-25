Sanayi Sitesinde yüksek tansiyonlu genel kurul

İzmit Sanayi Sitesi 55. Olağan Mali Genel Kurulu koronavirüs tedbirlerine dikkat edilerek İzmit Sanayi Sitesi Toplantı Salonunda yapıldı. Genel kurula Sanayi Sitesi Yönetimi ve üyeler katıldı. İzmit Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Gürfidan 2020 yılında yapılan faaliyetler hakkında bilgiler verdi. Ayrıca 2021 yılı hedefleri anlatıldı. Kongrenin divan Başkanlığını Mehmet Başol üstlenirken Divan Katipliklerini ise Alp Kayalar ve Mehmet Yıldızhan gerçekleştirdi. İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu ile başlayan kongrede 2020 yılı denetim raporu okundu.

“SANAYİYİ ÇOK KÖTÜ ŞEKİLDE KULLANIYORUZ”

Kongrede ilk konuşmayı İzmit Sanayi Sitesi Başkanı Muzaffer Gürfidan gerçekleştirdi. Atık konusu ile ilgili sözlerine başlayan Gürfidan, “Her sabah arkadaşlarımız geziyor ben de görüyorum. Her yerde her şey var. Onların toplanması bertaraf edilmesi o kadar kolay bir iş değil. Sağda solda konuşmak ile bu iş olmuyor. Bir işin ucundan tutacaksınız. Gerekirse başkanım sen yanlış yapıyorsun böyle yapmalıyız diyeceksiniz. Arkadaşlar lütfen paylaşımcı olalım. Biz hata yapmadık demiyoruz. Bir arkadaş var mı aranızda başkanım ben ararım gelmedin diyen var mı? 60 lira aidatlı dükkandan 600 bin lira masraflı atık çıkıyor. İcralık üyelerimiz var. Biz en iyi şekilde aidatları tahsil etmeye çalışıyoruz. Sanayine kimse benim işim görülmedi diyemez. Biz 420 dönüm yerde 15 bin kişi çalışıyoruz. Tabi sorunlar olacak. Otopark projesi var. Hala alana benzinlik yapma rüyası görenler var. Çok kötü şekilde kullanıyoruz sanayi” dedi.

“BORÇ DA OLACAK ALACAK VERECEK DE”

Sitede yapılan dedikodulara tepki gösteren Başkan Gürfidan, “Adam gezip diyor site zarar etti diye. 1994 senesinde yazılmış site yönetim planı. Diyor ki site yönetim kurlu ile kooperatif yönetim kurulu aynı kişiden oluşmak zorunda diyor. Sitedeki karımız 1 milyon 716 bin kooperatifteki zararımız 1 milyon 128 bin lira. Biz sitenin kar ettiği parayı kooperatiften toplasaydık KDV ödemek zorunda olurduk. Arkadaşlar sormadan etmeden gezip zarar ettik diyor. Böyle bir tutum olmaz. Borç da olacak, alacak verecek de olacak. Burada çalacak bir şey yok. Benim yaptıklarım da yapacaklarım da teminatımdır” dedi

YENİ AİDATLAR

Başkan Gürfidan konuşmasının sonunda aidatlara yapılacak olan zam miktarını da açıkladı Gürfidan pay başında 10 lira zam yapılacağını ifade etti. Böylece 60 TL aidat ödeyen esnaf 70 TL, 120 TL aidat ödeyen esnaf 140 TL, 200 TL Aidat ödeyen esnaf 240 lira aidat ödeyecek. Yönetim ve denetim Kurulu üyelerinin Huzur hakları ise 30 TL olarak belirlendi.

BİLANÇO VE TABLOLAR

İzmit Sanayi Sitesi Site Yönetimi ayrıntılı bilançoya göre 2020 yılında 8 milyon 884 bin 500 TL 89 kuruş aktif varlık bulunuyor. 2020 yılında İzmit Sanayi Sitesi Yönetimi 1 milyon 716 bin 206 TL 11 kuruş net kar etti. S.S. İzmit Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi ayrıntılı gelir tablosuna göre 2020 yılında net 1 milyon 128 bin 791 TL 40 kuruş zarar edildi. S.S. İzmit Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi 2020 yılı ayrıntılı bilançosunda göre 2 milyon 590 bin 542 TL 69 kuruş aktif varlık bulunuyor. Sanayi sitenin 2021 yılı bütçesi ise 6 milyon 375 bin 819 TL olarak belirlendi. Bütçe oy çokluğu genel kuruldan geçti.

“6 YILDIR HER SENE ZARAR EDİYORUZ”

Başkan Muzaffer Gürfidan’ın ardından değerlendirme yapan 22 yıllık esnaf Kemal Çiçek, Gürfidan ve yönetimin eleştirdi. Yönetimden hesap özeti istediklerini ifade eden Çiçek, “İlk başlarda cevap vermediler. Sonra bakanlığa sormak istediklerini söylediler. 1 ay sonra bir daha dilekçe verdim. Bizlerin iyiliği için açıklayamayacaklarını söylediler. Geçtiğimiz günlerde bir kez daha hatırlattım yine ses çıkmadı. 6 yıldır her sene zarar ettiğimizi görüyorsunuz. Bunu yorgunluk olarak yorumluyorum” dedi.

“TEK KALEMDE 610 BİN LİRA ZARAR EDİLDİ”

Sitenin birçok gelirinin olduğunu ifade eden Çiçek, “Bizim birçok gelirimiz var. Bu gelirler ile bizim zarar etme şansımız yok. 5 yıllığına 90 bin liraya iç reklam erildi. Buna 610 bin lira daha fazla teklif vardı. Tek kalemde 610 bin lira zarar etti. Başkanım siz o kadar çok insanları kandırıyorsunuz ki ben utanıyorum. Ben hiçbirinize düşman değilim. İbralarda ben red oyu vereceğim. Geçen sene bir buçuk milyon alacağımız vardı. Bu sene bilmiyoruz çünkü söylemediler. Sanayimiz daha iyi olabilirdir. Başkan sen ol yönetime biz girelim diyoruz onu da kabul etmiyorlar. Bu alacaklar konusunda yönetimi uyarmama rağmen tahsil edilmiyor” dedi.

“GEL ADAM GİBİ OL”

Çiçek’in iddiaları sonrası bir kez daha söz alan Başkan Gürfidan, “Kemal kardeşimiz vallahi de yalan söylüyor billahi de söylüyor. 10 yıllı rapor istiyor. Bakanlığa yazı yazdık böyle bir hakkı yok. Kemal böyle olmaz. Yanlış yoldasın. Gel adam gibi ol. Buradaki insanlar kuzuyu kurda emanet etmez. Buradaki insanlar senden de benden de akıllı. Arkadaş istasyon rüyasından kurtulamadı. Reklam diyor. Biz o bahsettiği firma ile görüştük. Ne reklamı bunlardan reklam mı isteyeceğiz. Kimseden reklam parası istemedik. Bu kadar iftira olmaz. Bu insanları aptal yerine koyma” dedi. Başkan Gürfindan, sözlerinin hakaret olarak yorumlanması sonrası bir kez daha kürsüye çıkarak yanlış anlaşıldıysam özür dilerim dedi.