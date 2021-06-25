Gelecek Partisi Kocaeli teşkilatı 1 Temmuz Pazar günü düzenleyecekleri piknik programında genel başkan Prof Ahmet Davutoğlu’nu ağırlayacak. Pandemi koşulları nedeniyle bir çok programını ertelemek ya da iptal etmek zorunda kalan Kocaeli teşkilatı ay sonu itibariyle başlayacak normalleşme kapsamında etkinliklerine başlayacak. Gelecek Kocaeli, 11 Temmuz olarak belirlediği piknik için kolları sıvarken, yer tespiti ve program hazırlıklarına başladı.
25 Haz 2021 - 18:23- Siyaset Güncelleme: 25 Haz 2021 - 19:09
Davutoğlu Kocaeli’ye geliyor
Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanı Ömer Faruk Başaran, Konya’da katıldığı il başkanları toplantısından teşkilatına müjde verdi. Başaran, bire bir görüştüğü genel başkan Prof. Ahmet Davutoğlu’nun 11 Temmuz Pazar günü düzenleyecekleri piknik programına katılacağı bilgisini verdi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.