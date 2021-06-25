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25 Haz 2021 - 18:23- Siyaset G: 25 Haz 2021 - 19:09

Davutoğlu Kocaeli’ye geliyor

Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanı Ömer Faruk Başaran, Konya’da katıldığı il başkanları toplantısından teşkilatına müjde verdi. Başaran, bire bir görüştüğü genel başkan Prof. Ahmet Davutoğlu’nun 11 Temmuz Pazar günü düzenleyecekleri piknik programına katılacağı bilgisini verdi.

Davutoğlu Kocaeli’ye geliyor mask

Gelecek Partisi Kocaeli teşkilatı 1 Temmuz Pazar günü düzenleyecekleri piknik programında genel başkan Prof Ahmet Davutoğlu’nu ağırlayacak. Pandemi koşulları nedeniyle bir çok programını ertelemek ya da iptal etmek zorunda kalan Kocaeli teşkilatı ay sonu itibariyle başlayacak normalleşme kapsamında etkinliklerine başlayacak. Gelecek Kocaeli, 11 Temmuz olarak belirlediği piknik için kolları sıvarken, yer tespiti ve program hazırlıklarına başladı.
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25 Haz 2021 - 18:23 Kocaeli/ İzmit- Siyaset

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