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25 Haz 2021 - 18:53- Gündem G: 25 Haz 2021 - 18:54

200 öğrenci İzmit Belediyesinden MEZUN OLDU!

İzmit Akşam Sanat Okulu ile ortak paydada buluşarak 200 öğrenciye ücretsiz eğitim veren İzmit Belediyesi, gençlerle birlikte pasta keserek mezuniyetlerini kutladı

200 öğrenci İzmit Belediyesinden MEZUN OLDU! mask

Eğitimde fırsat eşitliğini savunan ve gençlere eğitim desteği veren İzmit Belediyesi, 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde 200 öğrenciye ücretsiz kurs verdi. Alanında uzman eğitmen kadrosuyla 9 farklı branşta eğitim veren İzmit Belediyesi, lise mezunu olan gençlerin geleceğe güvenle bakmasını sağladı. İzmit Belediyesi, İzmit Akşam Sanat Okulu ile işbirliği içerisinde 200 öğrenciyi mezun etti. 10 öğretmen ve 200 öğrenci mezuniyetini pasta keserek kutladı, üniversite sınavı öncesinde moral depoladı.


YENİ BAŞVURULAR ALINACAK

İzmit Belediyesinin, yaşları fark etmeksizin lise mezunu tüm İzmitlilere sağlamış olduğu ücretsiz Üniversite Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) ile 200 öğrenci mezun oldu. Mezunlar yeni bir hayata adım atmaya hazırlanırken İzmit Belediyesi yeni kayıtlar için şimdiden kolları sıvadı. Yeni kayıtlar ağustos-eylül aylarında açılacak. İzmit Belediyesinin ücretsiz eğitim fırsatından yararlanmak isteyenler, İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne veya İzmit Halk Eğitim Müdürlüğü’ne başvuruda bulunabilecek. 
# eğitim, Kadın, aile, İzmit belediyesi
# İZMİT BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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25 Haz 2021 - 18:53 Kocaeli/ İzmit- Gündem

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