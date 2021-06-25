Olay, 22 Haziran Salı günü İzmit ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, girdikleri evden 100 bin TL değerinde ziynet eşya ve döviz çalan şüpheliler, daha sonra kayıplara karıştı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, hırsızlık olayına G.D., İ.A. ve E.A. isimli şahısların karıştığını tespit etti. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. G.D. tutuklandı, İ.A. ve E.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
25 Haz 2021 - 20:03- Asayiş Güncelleme: 25 Haz 2021 - 20:06
100 bin TL değerinde ziynet eşya ve döviz çaldılar
İzmit'te girdikleri evden 100 bin TL değerinde ziynet eşya ve döviz çalan zanlılar, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.