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25 Haz 2021 - 20:03- Asayiş G: 25 Haz 2021 - 20:06

100 bin TL değerinde ziynet eşya ve döviz çaldılar

 İzmit'te girdikleri evden 100 bin TL değerinde ziynet eşya ve döviz çalan zanlılar, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.

100 bin TL değerinde ziynet eşya ve döviz çaldılar mask

Olay, 22 Haziran Salı günü İzmit ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, girdikleri evden 100 bin TL değerinde ziynet eşya ve döviz çalan şüpheliler, daha sonra kayıplara karıştı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, hırsızlık olayına G.D., İ.A. ve E.A. isimli şahısların karıştığını tespit etti. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. G.D. tutuklandı, İ.A. ve E.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

25 Haz 2021 - 20:03 - Asayiş

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