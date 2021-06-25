Kocaeli Tabip Odası’ndan vefa

Türk Tabipleri Birliği'ne (TTB) bağlı Kocaeli Tabip Odası, oda binasında plaket töreni düzenledi. Kocaeli Tabip Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleşen törene Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Bostancı ve çok sayıda hekim ile aileleri katılım sağladı.

“FAALİYETLERİMİZ ASKIYA ALINDI”

Meslekte 25, 40 ve 50’inci yılını dolduranlara plaket verildiği programda İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından Kocaeli Tabip Odası Başkanı Ömer Ardaman konuşma gerçekleştirdi. Ardaman, “Geçen sene 11 Mart’ta ülkemizde baş gösteren Koronavirüs vakaları nedeniyle faaliyetlerimiz askıya alındı. O yüzden geçen seneki plaket törenimizi erteledik. Bu tören 2 yılı kapsıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında aşılama süreci devam ediyor. Oda olarak ise faaliyetlerimize yakın zamanda devam edeceğiz” dedi. Plaketlerin verildiği programda meslekte 25’inci yılını dolduran Pınar Ardaman’a eşi Kocaeli Tabip Odası Başkanı Ömer Ardaman plaket verdi.

50.Yıl Plaket

1- İsmail Hakkı Necdet Üskent

2- Seteney Gülgün Süzen

3- Ülker Arat

4-Yusuf Çağlar

40.Yıl Plaket

1-Ahmet Doğan

2-Ali Hürmeydan

3-Ayşen Coşkun

4-Bahriye Meriç

5-Berati Müjdat Akisen

6- Bülent Özkamer

7-Ergün Turan

8-Fikret Ak

9-Fuat Demirel

10-Gültekin Akbilek

11-İsmail Erdem Okay

12-Lale Altınal

13- Lale Makbule Hürmeydan

14-Muhlis Mehmet Ataman

15-Mustafa Süheyl Pozantı

16-Ömer Tan

17-Şevket Vural

25.Yıl Plaket

1-Alpaslan Kocatepe

2-Arzu Özyer Bektaş

3-Ayşegül Gürler

4-Birol Bayramgürler

5-Canan İnci Gürel

6-Çetin Doğan

7-Eda Acar

8-Erkan Şengül

9-Ferit Yıldız

10-Fevziye Kemer

11-Gökhan Gümüştaş

12-Hatice Ergüner

13-Kenan Keklikçi

14-Mehmet Korkmaz

15-Mehmet Pak

16-Mehmet Taner Özdemir

17-Merih Leventyüz Akbaş

18-Mualla Şeyhoğulları

19-Mustafa Göktan

20-Nilgün Esma Yankutan

21-Pınar Ardaman

22-Serkan Yılmaz

23-Sinan Korkmaz

24-Süleyman Irmak

25-Şeyma Fenercioğlu

26-Hatice Parmaksızoğlu

27-Teoman Parmaksızoğlu

28-Ümit Aydın Sarıışık

29-Yüksel Aksoy