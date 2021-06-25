Kocaeli Tabip Odası’ndan vefa

Türk Tabipleri Birliği'ne (TTB) bağlı Kocaeli Tabip Odası, oda binasında plaket töreni düzenledi. Kocaeli Tabip Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleşen törene Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Bostancı ve çok sayıda hekim ile aileleri katılım sağladı.
“FAALİYETLERİMİZ ASKIYA ALINDI”
Meslekte 25, 40 ve 50’inci yılını dolduranlara plaket verildiği programda İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından Kocaeli Tabip Odası Başkanı Ömer Ardaman konuşma gerçekleştirdi. Ardaman, “Geçen sene 11 Mart’ta ülkemizde baş gösteren Koronavirüs vakaları nedeniyle faaliyetlerimiz askıya alındı. O yüzden geçen seneki plaket törenimizi erteledik. Bu tören 2 yılı kapsıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında aşılama süreci devam ediyor. Oda olarak ise faaliyetlerimize yakın zamanda devam edeceğiz” dedi. Plaketlerin verildiği programda meslekte 25’inci yılını dolduran Pınar Ardaman’a eşi Kocaeli Tabip Odası Başkanı Ömer Ardaman plaket verdi.
50.Yıl Plaket
1- İsmail Hakkı Necdet Üskent
2- Seteney Gülgün Süzen
3- Ülker Arat
4-Yusuf Çağlar
40.Yıl Plaket
1-Ahmet Doğan
2-Ali Hürmeydan
3-Ayşen Coşkun
4-Bahriye Meriç
5-Berati Müjdat Akisen
6- Bülent Özkamer
7-Ergün Turan
8-Fikret Ak
9-Fuat Demirel
10-Gültekin Akbilek
11-İsmail Erdem Okay
12-Lale Altınal
13- Lale Makbule Hürmeydan
14-Muhlis Mehmet Ataman
15-Mustafa Süheyl Pozantı
16-Ömer Tan
17-Şevket Vural
25.Yıl Plaket
1-Alpaslan Kocatepe
2-Arzu Özyer Bektaş
3-Ayşegül Gürler
4-Birol Bayramgürler
5-Canan İnci Gürel
6-Çetin Doğan
7-Eda Acar
8-Erkan Şengül
9-Ferit Yıldız
10-Fevziye Kemer
11-Gökhan Gümüştaş
12-Hatice Ergüner
13-Kenan Keklikçi
14-Mehmet Korkmaz
15-Mehmet Pak
16-Mehmet Taner Özdemir
17-Merih Leventyüz Akbaş
18-Mualla Şeyhoğulları
19-Mustafa Göktan
20-Nilgün Esma Yankutan
21-Pınar Ardaman
22-Serkan Yılmaz
23-Sinan Korkmaz
24-Süleyman Irmak
25-Şeyma Fenercioğlu
26-Hatice Parmaksızoğlu
27-Teoman Parmaksızoğlu
28-Ümit Aydın Sarıışık
29-Yüksel Aksoy
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.