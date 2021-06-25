Reklamı Kapat
25 Haz 2021 - 20:53- Asayiş G: 25 Haz 2021 - 20:57

Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi tutuklandı

İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyon ile göçmenlerin yasa dışı yollardan yurt dışına geçişini organize ettikleri ileri sürülen 7 şüpheliden 5’i tutuklanırken, 2’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi tutuklandı mask

İzmir Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmenlerin yasa dışı yollardan yurt dışına geçişini organize ettiği ileri sürülen şüphelilere yönelik geçtiğimiz 22 Haziran tarihinde operasyon düzenledi. İzmir merkezli Konya ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 7 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklanırken, 2’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

25 Haz 2021 - 20:53 - Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.364.231 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yardıma koşup hayatından olan 17 yaşındaki genç toprağa verildi mask
Yardıma koşup hayatından olan 17 yaşındaki genç toprağa verildi
Saldırıya uğrayan İHA muhabiri Akşener’i yalanladı mask
Saldırıya uğrayan İHA muhabiri Akşener’i yalanladı
Lütfü Türkkan’ın kaçak çiftliğinde yıkım tamamlandı mask
Lütfü Türkkan’ın kaçak çiftliğinde yıkım tamamlandı
Köpeği yanlarına çağırıp bıçakladılar mask
Köpeği yanlarına çağırıp bıçakladılar
İzmit'te bu da oldu! Sadaka kutusunu çaldılar mask
İzmit'te bu da oldu! Sadaka kutusunu çaldılar
İletişim Başkanı Altun, İHA muhabirini telefonla aradı mask
İletişim Başkanı Altun, İHA muhabirini telefonla aradı
Anket Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL