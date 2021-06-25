İzmir Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmenlerin yasa dışı yollardan yurt dışına geçişini organize ettiği ileri sürülen şüphelilere yönelik geçtiğimiz 22 Haziran tarihinde operasyon düzenledi. İzmir merkezli Konya ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 7 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklanırken, 2’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
25 Haz 2021 - 20:53- Asayiş Güncelleme: 25 Haz 2021 - 20:57
Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi tutuklandı
İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyon ile göçmenlerin yasa dışı yollardan yurt dışına geçişini organize ettikleri ileri sürülen 7 şüpheliden 5’i tutuklanırken, 2’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.