Edinilen bilgilere göre, tarihi eser kaçakçılarının tarihi değeri olan sikkeleri Körfez İlimtepe Mahallesi’nde satmaya çalışacakları ihbarını alınca harekete geçti. Konuyla ilgili ekipler tarafından tarihi sikkeleri satmaya çalışan R.O., U.B. ve A.B. isimli şahıslar takibe alındı. Dün ekipler tarafından Körfez ilçesi İlimtepe Mahallesi’nde düzenlenen operasyonda şahıslar suçüstü yakalandı. Şüphelilerin kullandığı araç içerisinde yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu belirlenen 281 adet tarihi sikke ele geçirildi. Olayla ilgili şahıslar gözaltına alındı.
25 Haz 2021 - 21:02- Asayiş Güncelleme: 25 Haz 2021 - 21:06
Roma dönemine ait 281 adet sikke ele geçirildi
Körfez'de Roma dönemine ait 281 adet tarihi sikkeyi satmaya çalışan 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Gerçekleştirilen operasyonda sikkeler ele geçirildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.