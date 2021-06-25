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25 Haz 2021 - 21:02- Asayiş G: 25 Haz 2021 - 21:06

Roma dönemine ait 281 adet sikke ele geçirildi

Körfez'de Roma dönemine ait 281 adet tarihi sikkeyi satmaya çalışan 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Gerçekleştirilen operasyonda sikkeler ele geçirildi.
Roma dönemine ait 281 adet sikke ele geçirildi mask

Edinilen bilgilere göre, tarihi eser kaçakçılarının tarihi değeri olan sikkeleri Körfez İlimtepe Mahallesi’nde satmaya çalışacakları ihbarını alınca harekete geçti. Konuyla ilgili ekipler tarafından tarihi sikkeleri satmaya çalışan R.O., U.B. ve A.B. isimli şahıslar takibe alındı. Dün ekipler tarafından Körfez ilçesi İlimtepe Mahallesi’nde düzenlenen operasyonda şahıslar suçüstü yakalandı. Şüphelilerin kullandığı araç içerisinde yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu belirlenen 281 adet tarihi sikke ele geçirildi. Olayla ilgili şahıslar gözaltına alındı.

25 Haz 2021 - 21:02 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Asayiş

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