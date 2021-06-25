Edinilen bilgiye göre Gebze Sultan Orhan Mahallesi cezaevine vakaya gittiği öğrenilen S.K yönetimindeki 41 AGK 503 plakalı ambulans aracı, 1127 Sokak’ta seyir halinde olan F.Ö. yönetimindeki 34 DCS 477 plakalı otomobil ile çarpıştı . Çarpmanın etkisiyle savrulan 34 DCS 477 plakalı araç park halinde bulunan 41 D 7601 plakalı panelvan minibüs çarparak durabildi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar tarafından olay yerine 112 sağlık ekipleri ve trafik ekipleri sevk edildi. Kazada kısa süreli şok geçiren otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.
25 Haz 2021 - 22:34- Asayiş Güncelleme: 25 Haz 2021 - 22:37
Vakaya giden ambulans otomobille çarpıştı
Gebze'de vakaya giden sağlık ekiplerinin içinde olduğu ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hafif şekilde yaralanan 1 kişi ayakta tedavi edildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.