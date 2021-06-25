İntihar şovmeni vatandaşları böyle kandırıyormuş

Olay, akşam saatlerinde İzmit Yahyakaptan Mahallesi Hanedan Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta simit koyduğu tepsi ile yürüyen İbrahim A. isimli şahıs, bir anda yere düştü. Şahsın yanına gelen vatandaşlar yardımcı olmak için 112 Acil Yardım ekiplerini arayacağını söyledi. İbrahim A. bir anda yerden kalkarak, 112 Acil Yardım ekiplerini aramak isteyen vatandaşlara tepki göstererek, sokak üzerinde bulunan yüksek gerilim hattına tırmanmaya başladı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
PARA VE YARDIM KOLİLERİNİ ALINCA İKNA OLDU
Olay yerine gelen polis ekiplerinin aralarında topladıkları paraları vermesi ve belediye ekiplerinin 6 tane gıda kolisi getirmesi üzerine ikna olan şahıs, 1 saat sonra tırmandığı direkten indi. Merdiven ile direkten indirilen şahıs, tepsisindeki simitleri de tırmandığı direğin yanına döktü. Daha sonra tepsisini alan şahıs, yardım kolileri ile birlikte polis merkezine götürüldü.
DUYGU SÖMÜRÜSÜ YAPTIĞI ANLARIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
İntihar girişiminde bulunan şahsın, gün içinde defalarca kendisini yere attıktan sonra sara hastası olduğunu ve satacağı simitleri yere döküldüğü için satamayacağını söyleyerek vatandaşlardan para aldığı iddia edildi. Şahsın simitleri ile birlikte yere yığıldıktan sonra kendisine yardım istediği anların cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Şahsın duygu sömürüsü ile vatandaşlardan para almak istediği anlar vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.