Hürriyet, CHP Körfez’i  ziyaret etti

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, ilçe teşkilatlarını ziyaret etmeye devam ediyor. İlçelerdeki çalışmaları yakından takip eden Hürriyet, CHP Körfez İlçe Başkanı Bülent Yıldız ve yönetimini ziyaret etti. Hürriyet’e ziyaretinde Başkan Yardımcıları Nurettin Bulut ve Emirşah Torun, Koordinatörler Ozan Aksu ve Hakan Yalçın eşlik etti.



BAŞKANIMIZ KÖRFEZ’İ ÖNEMSİYOR

Ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yıldız, “Çok değerli kadın belediye başkanımız Sayın Fatma Kaplan Hürriyet’i ve ekibini ağırladığımız için çok mutluyum. Başkanımın Körfez’e önem verdiğini biliyorum. Kendisini Körfez’de görmek istiyoruz. İnşallah yakın zamanda Körfez’de tekrar ağırlayacağız” ifadelerini kullandı.



DAHA SIK GÖRÜŞECEĞİZ

Körfez’i önemsediğini ve ziyaretlerini arttıracağını belirten Hürriyet, “Bir program daveti üzerine geldiğimiz Körfez’de hem selam verebildiğimiz herkese dokunalım hem de ilçe binamızı ziyaret edelim istedik. İzmit Belediyesi olarak biz elimizi her ilçeye uzatmaya gayret ediyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte daha sık görüşeceğiz” şeklinde konuştu.