Hürriyet’in Körfez’de ikinci durağı  İYİ Parti oldu

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet bugün bir dizi program sebebiyle Körfez’deydi. Gününü Körfezli vatandaşlara ayıran Hürriyet, İYİ Parti Körfez İlçe Başkanı Cahit Sürüm ve yönetimini ziyaret etti. Hürriyet’e Başkan Yardımcıları Nurettin Bulut ve Emirşah Torun ile Koordinatörler Ozan Aksu ve Hakan Yalçın eşlik etti.



BAŞKANIMIZIN YANINDAYIZ

Ziyarette konuşan İYİ Parti İlçe Başkanı Sürüm, “Bugün Başkanımız Fatma Hanım ve beraberindeki heyet, ziyaretleriyle bizleri onurlandırdılar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Başkanım. İnşallah önümüzdeki günlerde Başkanımızla çok daha güzel programlar yapacağız. İnşallah Başkanımızı çok daha iyi yerlerde göreceğiz. Biz Başkanımızı sahiplendik, hep yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Millet ittifakı ve tüm şehir adına en güzel şekilde birlikte çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.



DERDİMİZ MİLLETE HİZMET ETMEK

Hürriyet, “Bir program daveti nedeniyle Körfez’e gelmişken sizleri de görmek, hal ve hatırınızı sormak istedim. Bu bölgeden tanıdığınız başkan yardımcılarım ve koordinatörlerimle birlikte geldim. İzmit Belediyesi olarak diğer ilçelerimize, tüm vatandaşlarımıza el uzatmaya çalışıyoruz. Bizim derdimiz millete hizmet etmek. İnşallah çok daha büyük hedeflere yine kol kola, dayanışma ile ulaşacağız” ifadelerini kullandı.