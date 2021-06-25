Reklamı Kapat
25 Haz 2021 - 23:10- Gündem G: 25 Haz 2021 - 23:11

Hürriyet’in Körfez’de ikinci durağı  İYİ Parti oldu

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, İYİ Parti Körfez İlçe Başkanlığını ziyaret etti

Hürriyet’in Körfez’de ikinci durağı  İYİ Parti oldu mask

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet bugün bir dizi program sebebiyle Körfez’deydi. Gününü Körfezli vatandaşlara ayıran Hürriyet, İYİ Parti Körfez İlçe Başkanı Cahit Sürüm ve yönetimini ziyaret etti. Hürriyet’e Başkan Yardımcıları Nurettin Bulut ve Emirşah Torun ile Koordinatörler Ozan Aksu ve Hakan Yalçın eşlik etti. 


BAŞKANIMIZIN YANINDAYIZ

Ziyarette konuşan İYİ Parti İlçe Başkanı Sürüm, “Bugün Başkanımız Fatma Hanım ve beraberindeki heyet, ziyaretleriyle bizleri onurlandırdılar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Başkanım. İnşallah önümüzdeki günlerde Başkanımızla çok daha güzel programlar yapacağız. İnşallah Başkanımızı çok daha iyi yerlerde göreceğiz. Biz Başkanımızı sahiplendik, hep yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Millet ittifakı ve tüm şehir adına en güzel şekilde birlikte çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu. 


DERDİMİZ MİLLETE HİZMET ETMEK

Hürriyet, “Bir program daveti nedeniyle Körfez’e gelmişken sizleri de görmek, hal ve hatırınızı sormak istedim. Bu bölgeden tanıdığınız başkan yardımcılarım ve koordinatörlerimle birlikte geldim. İzmit Belediyesi olarak diğer ilçelerimize, tüm vatandaşlarımıza el uzatmaya çalışıyoruz. Bizim derdimiz millete hizmet etmek. İnşallah çok daha büyük hedeflere yine kol kola, dayanışma ile ulaşacağız” ifadelerini kullandı. 

# İzmit belediyesi, İyi Parti, Fatma Kaplan Hürriyet
# İZMİT BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
DEVA’dan Hürriyet’e: “Kariyerinizde zoru başarmak var” mask
DEVA’dan Hürriyet’e: “Kariyerinizde zoru başarmak var”
Hürriyet, CHP Körfez’i  ziyaret etti mask
Hürriyet, CHP Körfez’i  ziyaret etti
200 öğrenci İzmit Belediyesinden MEZUN OLDU! mask
200 öğrenci İzmit Belediyesinden MEZUN OLDU!
Deniz tutkunları Kurtuluş’un  100’üncü yılında yelken açacak mask
Deniz tutkunları Kurtuluş’un  100’üncü yılında yelken açacak
İzmit Belediyesi  şehit ailesini yalnız bırakmadı mask
İzmit Belediyesi  şehit ailesini yalnız bırakmadı
Amfi Tiyatro yenileme çalışması  son sürat devam ediyor mask
Amfi Tiyatro yenileme çalışması  son sürat devam ediyor
İzmit Belediyesi  çocuk maratonuna hazırlanıyor mask
İzmit Belediyesi  çocuk maratonuna hazırlanıyor
İzmit Belediyesi personeli  Covid-19 aşısı oldu mask
İzmit Belediyesi personeli  Covid-19 aşısı oldu
Kurtuluş coşkusu, İzmit’ten Kandıra’ya doyasıya yaşanacak mask
Kurtuluş coşkusu, İzmit’ten Kandıra’ya doyasıya yaşanacak
Sofuoğlu Camii cemaati  açık havada ibadet edebilecek mask
Sofuoğlu Camii cemaati  açık havada ibadet edebilecek

25 Haz 2021 - 23:10 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.364.231 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
DEVA’dan Hürriyet’e: “Kariyerinizde zoru başarmak var” mask
DEVA’dan Hürriyet’e: “Kariyerinizde zoru başarmak var”
Hürriyet’in Körfez’de ikinci durağı  İYİ Parti oldu mask
Hürriyet’in Körfez’de ikinci durağı  İYİ Parti oldu
Hürriyet, CHP Körfez’i  ziyaret etti mask
Hürriyet, CHP Körfez’i  ziyaret etti
200 öğrenci İzmit Belediyesinden MEZUN OLDU! mask
200 öğrenci İzmit Belediyesinden MEZUN OLDU!
Gelecek Kocaeli, Davutoğlu’nun Memleketinde gövde gösterisi yaptı mask
Gelecek Kocaeli, Davutoğlu’nun Memleketinde gövde gösterisi yaptı
Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet mask
Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet
Anket Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL