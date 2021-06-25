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25 Haz 2021 - 23:11- Gündem G: 25 Haz 2021 - 23:12

DEVA’dan Hürriyet’e: “Kariyerinizde zoru başarmak var”

Körfez’de bir dizi programlara katılan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Deva Partisi İlçe Başkanlığını ziyaret etti

DEVA’dan Hürriyet’e: “Kariyerinizde zoru başarmak var” mask

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Deva Partisi Körfez İlçe Başkanı Orhan Bozkurt ve yönetimine nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Başkan ve yönetimine hal ve hatırlarını soran Hürriyet’e ziyaretinde Başkan Yardımcıları Nurettin Bulut ve Emirşah Torun ile Koordinatörler Ozan Aksu ve Hakan Yalçın eşlik etti.


SES GETİREN İŞLER

Ziyarette konuşan İYİ Parti İlçe Başkanı Bozkurt, “Sayın Başkanım ve ekibine ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Başkanımız kongremize de teşrif etti ve ilçe binamızı ziyaret eden ilk kişi oldu. Burada çok eski dostlarım, arkadaşlarım var. Bu topluluğa siyasi gözle bakmıyoruz; dostluk daha ön planda geliyor. Başkanım sizi yakından takip ediyor ve özellikle mecliste yaşadığınız sıkıntıları görüyoruz. Sizlere kolaylıklar diliyorum. Sizin kariyerinizde hep zorları başarmak var. Bu yüzden sizi tebrik ediyoruz” ifadelerini kullandı. 


HİZMETİN SİYASETİ OLMAZ

Kendilerini ağırladıklarından dolayı teşekkür eden Başkan Hürriyet, “Biz İzmit Belediyesi olarak, tüm zorluklara rağmen vatandaşa hizmet için gece gündüz çalışıyoruz. Eğer niyetiniz hizmetse, niyetiniz vatandaşa dokunmak ise emin olun çözümü bir şekilde bulunuyor. Hizmetin siyaseti ve partisi olmaz. Bize bu dönem İzmit’te başarıyı getiren bu bakış açısıydı. Siyasetin birbirini kırıp döken dilinin ötesinde daha uzlaşmacı bir dil kullanmaya gayret ediyoruz. Hepimizin amacı bu memlekete doğru hizmeti verebilmek. Benim kapım görüşü, ideolojisi ne olursa olsun herkese açık. Ben sevgili Başkanıma ve tüm teşkilata hayırlı olsun diyorum” şeklinde konuştu.

# İzmit belediyesi, İyi Parti, Fatma Kaplan Hürriyet, Deva partisi
# İZMİT BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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25 Haz 2021 - 23:11 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Gündem

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