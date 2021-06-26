Evini ateşe verdi, kendisini içeri kilitledi

Kazım Karabekir Mahallesi Şahin Sokak'ta üvey babasına ait 3 katlı binanın birinci katında yaşayan Maşallah E, bilinmeyen bir nedenle sinir krizi geçirerek evini ateşe verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Maşallah E'nin evin kapısını kilitlemesi üzerine, ekipleri kapıyı kırarak içeri girebildi. Eve giren polislere silah çeken Maşallah E. ekiplerin ikna çabaları üzerine teslim oldu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken Maşallah E. sağlık ekiplerince Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yangın sonucu evde hasar oluştu. Üvey baba Mustafa E. karakola giderek evi ateşe veren gençten şikayetçi oldu.