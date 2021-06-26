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26 Haz 2021 - 11:02- Asayiş G: 26 Haz 2021 - 11:07

Evini ateşe verdi, kendisini içeri kilitledi

Darıca'da evini ateşe verdikten sonra kendini içeri kilitleyen kişi, polisin ikna çabası sonrası teslim oldu.

Evini ateşe verdi, kendisini içeri kilitledi mask

Kazım Karabekir Mahallesi Şahin Sokak'ta üvey babasına ait 3 katlı binanın birinci katında yaşayan Maşallah E, bilinmeyen bir nedenle sinir krizi geçirerek evini ateşe verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Maşallah E'nin evin kapısını kilitlemesi üzerine, ekipleri kapıyı kırarak içeri girebildi. Eve giren polislere silah çeken Maşallah E. ekiplerin ikna çabaları üzerine teslim oldu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken Maşallah E. sağlık ekiplerince Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yangın sonucu evde hasar oluştu. Üvey baba Mustafa E. karakola giderek evi ateşe veren gençten şikayetçi oldu.
# Sokak, sağlık, itfaiye, eğitim

26 Haz 2021 - 11:02 Kocaeli/ Darica- Asayiş

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