Kazım Karabekir Mahallesi Şahin Sokak'ta üvey babasına ait 3 katlı binanın birinci katında yaşayan Maşallah E, bilinmeyen bir nedenle sinir krizi geçirerek evini ateşe verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Maşallah E'nin evin kapısını kilitlemesi üzerine, ekipleri kapıyı kırarak içeri girebildi. Eve giren polislere silah çeken Maşallah E. ekiplerin ikna çabaları üzerine teslim oldu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken Maşallah E. sağlık ekiplerince Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yangın sonucu evde hasar oluştu. Üvey baba Mustafa E. karakola giderek evi ateşe veren gençten şikayetçi oldu.
26 Haz 2021 - 11:02- Asayiş Güncelleme: 26 Haz 2021 - 11:07
Evini ateşe verdi, kendisini içeri kilitledi
Darıca'da evini ateşe verdikten sonra kendini içeri kilitleyen kişi, polisin ikna çabası sonrası teslim oldu.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.