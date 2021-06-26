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26 Haz 2021 - 12:14- Siyaset G: 26 Haz 2021 - 12:16

AKP Gençlik Kollarında istifa depremi

AKP İzmit İlçe Gençlik Kolları Yöneticisi Emre Okur istifa ettiğini açıkladı. Okur, yaptığı istifa paylaşımında kendisinden talepte bulunan insanların olduğunu ifade etti

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
AKP Gençlik Kollarında istifa depremi mask

AKP İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Emre Okur istifa ettiğini duyurdu. Konuyla ilgili sosyal medya hesabı aracılığıyla açıklama yapan “Daha öncede belirtmiştim ama halâ beni arayıp bazı taleplerde bulunan arkadaşlarım var. Benim AK Parti İzmit Gençlik Kolları ile herhangi bir ilişkim kalmamıştır” ifadelerini kullandı.

YÜK OLACAK DEĞİL”

Kendi isteği ile görevden ayrıldığını ifade eden Okur, “İlçe gençlik kollarında birlikte görev yaptığım arkadaşlarıma çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. Dört yıldır geceli gündüzlü verdiğim emekler, döktüğüm alın teri Recep Tayyip Erdoğan’a helal olsun. Allah onun davasına yük olacak değil; omuz verecek dava arkadaşları nasip etsin. Dışarıdan kendisini desteklemeye devam edeceğimi tekrar belirtmek isterim” dedi.
# AKP
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26 Haz 2021 - 12:14 Kocaeli/ İzmit- Siyaset

Muhabir Serhat Güneş

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