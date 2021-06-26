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26 Haz 2021 - 12:17- Gündem G: 26 Haz 2021 - 12:19

İzmit Belediyesi gençleri  YKS’de yalnız bırakmadı

İzmit’in gençlerini üniversite sınavında da yalnız bırakmayan İzmit Belediyesi, ilçedeki tüm okullarda üst kademe yöneticileriyle birlikte onlarca çalışanıyla sabahın erken saatinde hazır bulunarak halkın yanında oldu

İzmit Belediyesi gençleri  YKS’de yalnız bırakmadı mask

Milyonlarca gencin geleceğini şekillendirecek olan YKS’nin (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) ilk basamağı olan TYT (Temel Yeterlilik Testi) sınavı İzmit’te de başladı. Sabahın erken saatlerinde sınav yapılan okulların önünde stantlar kurarak gençlerin ve ailelerin sorun yaşaması durumunda yardımcı olmak için bekleyen İzmit Belediyesi ekipleri, yanlarında olduğunu bir kez daha gösterdi. Belediye ekipleri, kahvaltı yapamama ve su almayı unutma ihtimallerini de düşünerek stantlarda tüm adaylara ve ailelerine ikramlarda bulundu.


GENÇLERİN YANINDA

Sınavdan yaklaşık bir saat önce okullarda yerini alan İzmit Belediyesi, gençlerin geleceğini ciddi manada etkileyecek olan sınavda da yanlarında olmayı görev bildi. Onlarca personeliyle halkın dualarına ortak olan ve gençlerin istedikleri üniversiteye ve bölüme girebilmelerini dileyen İzmit Belediyesi ekipleri, sınav bitene kadar okullarda olmayı sürdürecek. AYT (Alan Yeterlilik Testi) ve YDT (Yabancı Dil Testi) sınavlarında da gençleri yalnız bırakmayacak.

# İzmit belediyesi

26 Haz 2021 - 12:17 - Gündem

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