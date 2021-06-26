Hürriyet, tüm gününü Körfezlilere ayırdı

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, programları nedeniyle gittiği Körfez’de esnaf ve oda ziyaretleri gerçekleştirdi. Yalnızca İzmit’le sınırlı kalmayan, ulaşabildiği her vatandaşa dokunan Başkan Hürriyet’e ziyaretlerinde Başkan Yardımcıları Nurettin Bulut ve Emirşah Torun, Koordinatörler Ozan Aksu ve Hakan Yalçın, CHP Körfez İlçe Başkanı Bülent Yılmaz eşlik etti.



BAŞ SAĞLIĞI DİLEDİ

Körfez’de bir dizi ziyaret gerçekleştiren Başkan Hürriyet önce CHP İlçe Başkanlığı, İYİ Parti İlçe Başkanlığı ve Deva Partisi İlçe Başkanlığı’na gitti. Ardından esnafı gezerek sohbet eden ve kendilerine talep ve isteklerini soran Hürriyet’in bir sonraki durağı Körfez Şoförler Odası oldu. Hürriyet, geçtiğimiz günlerde kayınpederi vefat eden Körfez Şoförler Odası Başkanı Ali Karadeniz’e baş sağlığı diledi.



ESNAFA KOLAYLIK DİLEDİ

Tüm gününü Körfezlilere ayıran Hürriyet, başsağlığı ziyaretinin ardından beraberindeki heyet ile birlikte, Körfez’in köklü esnaflarından Çakıroğlu Fırınlarının sahibi Ali Çakır’ı dükkânında ziyaret etti. Kendisine kolaylıklar dileyen Hürriyet, daha sonra TÜRKÖZ İnşaat Genel Müdürü Recep Öztürk’ü ziyaret ederek işlerinde başarılar diledi.