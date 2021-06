Seyit Torun: Hürriyet, ilk yerel seçimde bayrağı büyükşehire dikecek

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ardından CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun Kocaeli’ye geldi. Wellborn Luxury Otel’de gerçekleştirilen Yerel Motivasyon ve Eğitim Toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Programa ev sahibi CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı’nın yanı sıra CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, CHP Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Zeki Karakadılar, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanı Bekir Ödemiş, Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Engin Taşdemir, İzmit Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Necati Çakır, meclis üyeleri, CHP İlçe Başkanları, İl Başkan Yardımcıları, İzmit Belediyesi Başkan Yardımcıları ve partililer katıldı.

“CHP’Yİ ÇIKARIRSAK 50 SENE GERİYE GİDER”

Programın açılış konuşmasını CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Mehmet Demirtaş, “Bu toplantıyı pandemi süreci nedeniyle ancak yapabiliyoruz. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde il başkanımız Harun Yıldızlı liderliğinde ortak akılla bu süreci yürütmeyi istiyoruz. Bu toplantılarda birbirimizi ve illerdeki sorunları bir bütün olarak ele almaya vesile olacak. Kocaeli, AKP’ye en büyük desteklerden birini sağlamasına rağmen hala CHP’nin bu ildeki varlığı konuşulmaktadır. Kocaeli’den AKP’yi çıkarırsanız bir şey değişmez ama CHP’yi çıkarırsanız bu kent 50 sene geriye gider. Son yerel seçimlerde İzmit Belediyesini Fatma Kaplan Hürriyet ile kazandık. Böyle genel merkezimizin çizdiği halkçı belediyecilik Kocaeli’de hayat geçti. CHP geleceği planlayan bir partidir. İktidara yürürken meclis üyelerimizin rolü çok büyük. Halk, CHP’yi hem yerelde hem de genelde iktidar görmek istiyor. İşimiz zor ama hep beraber omuz omuza vererek iktidara yürüyeceğiz” dedi

“FARKIMIZ ORTAYA ÇIKIYOR”

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “İktidara giden yolda örgütlerimize yardımı olacak bir toplantı. Bu toplantı hayırlar getirsin inşallah. İktidara giden yolda bütün örgütlerimize başarılar diliyorum” ifadelerinde bulunurken İl Başkanı Harun Yıldızlı ise, “CHP Kocaeli İl Örgütü olarak daha önceden planlanan fakat pandemi nedeniyle 2 defa ertelenen bu toplantıyı burada yapmaktan büyük bir gurur taşıyorum. 2019 yerel seçimlerinde CHP’nin sosyal demokrat belediyeciliği ülkenin dört bir yanına taşıdık. Kocaeli’de tek belediyemiz olmasına rağmen diğer 11 ilçe belediyesi ve büyükşehir ile karşılaştırınca farkımız ortaya çıkıyor. Kocaeli’nin bütün ilçelerinde halkın sorunlarını meclis gündemlerine taşımaya çalışıyoruz. Bu çalışmaları daha koordineli planlamak için buradayız. 29 Haziran’da yine genel başkan yardımcılarımız burada olacak. Genel merkezimizin Kocaeli’ye verdiği önem ortada. Halkın iktidarı için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“SORUNLARI EN İYİ BİLENLERSİNİZ”

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan Tarhan, “Yaklaşık bir yıldır pandemi süreci nedeniyle bir araya gelemedik. Birbirimizi özledik. Bu süreçte koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Meclis üyesi arkadaşlarımız yerel milletvekilleridir. Sizler bu halkın sorunlarını en iyi bilenlersiniz. Sorunları bilenler o sorunları çözmek için en iyi şekilde mücadele ederler. Bir diğer göreviniz ise belediyenin bütçe ve kaynaklarını denetlemektir. Bizler TBMM’de sizin burada verdiğiniz mücadeleler doğrultusunda siyaset üretiyoruz. Sizleri takip edip mecliste bu kentin sorunlarını dile getirmeye çalışıyorum. Bundan sonra yapıcı siyaset yapacağız” dedi.

“HERKES BÜYÜKŞEHRİ ALDIĞIMIZI DÜŞÜNÜYOR”

Tarhan sözlerinin devamında, “Biz artık Türkiye’de iktidarız. Bugün seçim olsa iktidarız. O yüzden samimi olalım. Kentin sorunu varsa gündeme getirelim. Halk bizden umutla geleceğe bakarak beklenti içerisinde. Daha iyi mücadeleler göstererek iktidara hazırlanalım. Sizler 4 yıl muhalefet partisi olarak bir yıl ise iktidar partisi olarak meclis üyeliği yapacaksınız. Kocaeli’nin su sorununu yıllar önce sosyal demokrat belediyeler çözmüş. Kocaeli’nin iki sorunu var ama 15 yıldır çözemediler. Keşke o sorunları da zamanında bizim belediye başkanlarımız çözselerdi. Kocaeli’de en büyük ilçeyi biz aldık. Kocaeli’de gündeme gelen en çok 2 belediye başkanından birisi İzmit Belediye Başkanı. Herkes bizim büyükşehiri aldığımızı düşünüyor. İktidar yolu gözüktü. Hepimiz birbirimize daha çok sarılmalıyız. Hangi belediyeyi alacağımız hiç tartışmayın. Onlar tekrar İzmit’i alacağız desinler. Bizim gündemimizde yerel seçim yok. Amacımız Cumhurbaşkanlığı Seçimi’ni kazanmak. Sandığı getirin diyoruz getiremiyorlar. Biz Cumhurbaşkanlığını aldığımız an onlar Kocaeli’de belediyelere aday bulamayıp tarihin çöplüğüne gidecekler” ifadelerinde bulundu.

“KOCAELİ’DE BİR GÜNEŞ DOĞUYOR”

Programda son olarak konuşan CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun şu ifadelere yer verdi; “Kocaeli, sizin yaşadığınız bizim ise sürekli içinden geçtiğimiz önemli bir sanayi kenti. Bu kente ne yapıldıysa geçmişte yapıldı. Geçtiğimiz günlerde AKP Genel Başkan Yardımcısı bizi bunlar heykel belediyeciliği yapıyor dediler. Bizim yaptığımız heykellerin bir anlamı var. Onlar heykel bile yapmayı beceremediler. Bunlar belediyecilik yapmadılar sadece göz boyayıp rant alanları yarattılar. AKP belediyeciliği ile birlikte bu kent işin içinden çıkılamaz bir hale geldi. Ama emin olun çözeceğiz. Kocaeli’de bir güneş doğuyor. İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet, ilk yerel seçimde bayrağı büyükşehire dikecek. Biz kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz.

“HATA YAPMA LÜKSÜMÜZ YOK”

Ülke battı gitti diyorlar. Ülke Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçtikten sonra işsizlik yüzde 14’lerin üstüne çıktı. 10 milyon işsiz var. Tabloya hangi açıdan baksanız çok vahim. Ama hiç merak etmeyin. Nasıl İzmit’te, İstanbul’da, Ankara’da başardıysak bunu ülke genelinde de başaracağız. Biz belediyelerde göreve geldikten sonra nasıl hoyratlığı yendiysek bunu iktidara geldiğimizde de yapacağız. Onların ortaya attığı bütün iddialar boşa çıktı. Şimdi bütün belediyelerimiz tıkır tıkır çalışıyor. 2019 Yerel Seçimleri sonrasında CHP olarak ülkenin yüzde 56’sını yönetiyoruz. Elimizde büyük bir güç var. Yapılacak ilk genel seçimlerde bunları göndereceğiz. Başka çaresi yok. Sorumluluğumuz her zamankinden çok daha fazla. Her bir arkadaşımız görev tanımlaması ne olursa olsun, her birimiz sorumluluklarımız yerine getirmek zorundayız. Hata yapma lüksümüz yok. Kendi aramızdaki ufak tefek sorunları büyütmeden çözmek zorundayız. Bizim bizden başka kimsemiz yok. Şu muhalefet refleksinizi üzerimizden atmalıyız. Biz iktidar olacağız. Buna inanmalıyız.

“AKLIN YENİ Mİ BAŞINA GELDİ?”

Kural, yasa tanımayan bir yapı ile karşı karşıyayız. Müfettişler bizim belediyelerden çıkmıyorlar. Bizim belediyelerimizin kadrolu personeli oldular. AKP’li belediyeler yıllardır müfettiş görmüyorlar. Olsun biz hazırız. Her şeyin hesabını veririz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediyeleri şeffaf yapın gerekirse canlı olarak yayınlayın dedi. Geçmiş olsun Erdoğan. Biz onu yıllardır yapıyoruz, aklın daha yeni mi başına geldi. Bunlar artık tükendi, yapacak bir şeyleri kalmadı. Türkiye’de hangi sorun varsa o sorunun çözümü ile ilgili çalışmamız var. Bu ülkeyi düzlüğe çıkaracağımızdan emin olun. Bu hantal yapı ülkeyi taşımıyor. Bunu revize etmek zorundayız. Büyükşehir ile ilçe belediyeleri arasında ciddi sorunları var. İl belediyelerinin de aynı şekilde sorunları var” ifadelerini kullandı.