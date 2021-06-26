İzmit'te Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT), 10.15'te başladı. Öğrenciler sabah erken saatlerde sınavın yapılacağı okulların önüne geldi. Yapılan kontrollerin ardından okul bahçelerine alınan öğrenciler, işlemlerinin ardından da sınav salonlarına girdi. Sınava girecek bazı adayların sınavın yapılacağı okula koşa koşa geldiği görüldü. Saat 10.00'da kapıların kapanmasının ardından, ilk oturum 10.15'te başladı. Sınavların yapılacağı okulların bahçesine alınmayan velilerin, okul çevresinde heyecanlı bir şekilde bekledikleri ve dua ettikleri görüldü.
26 Haz 2021 - 11:15- Eğitim Güncelleme: 26 Haz 2021 - 12:38
Sınava geç kalmamak için koşa koşa geldiler
İzmit'te Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumuna son anda yetişen bazı öğrenciler, sınavın yapılacağı okula koşarak geldi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.