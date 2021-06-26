Sınava geç kalmamak için koşa koşa geldiler

İzmit'te Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT), 10.15'te başladı. Öğrenciler sabah erken saatlerde sınavın yapılacağı okulların önüne geldi. Yapılan kontrollerin ardından okul bahçelerine alınan öğrenciler, işlemlerinin ardından da sınav salonlarına girdi. Sınava girecek bazı adayların sınavın yapılacağı okula koşa koşa geldiği görüldü. Saat 10.00'da kapıların kapanmasının ardından, ilk oturum 10.15'te başladı. Sınavların yapılacağı okulların bahçesine alınmayan velilerin, okul çevresinde heyecanlı bir şekilde bekledikleri ve dua ettikleri görüldü.