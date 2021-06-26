Kocaeli’deki tüm aktörler Turizm Şurası’ndan umutlu  

Kocaeli’deki tüm aktörleri bir araya getirerek Kocaeli Markası’nın oluşturulmasına ortam hazırlayan ‘Kocaeli Turizm Şurası’ kentte heyecan yarattı. Yıllarca sanayi kenti olarak bilinen ancak doğası, denizi, sahilleri, kısacası insanlara nefes aldıran yönüyle adeta cennetten bir köşe olan Kocaeli, yerli ve yabancı turistlerin tercih edeceği bir lokasyon olarak gözde kentler arasındaki yerini alacak.

TURİZM ŞURASI KOCAELİ İÇİN MİLAT OLACAK

Sanayi kenti olması nedeniyle medyada daha çok gri yönüyle anılan Kocaeli’nin farklı renkleri de bundan böyle medyada kendine geniş yer bulacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde tüm kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının bir araya geldiği Şura’yı bu yönüyle çalıştaya katılanlara sorduk. Katılımcılar Kocaeli’nin turizmde hak ettiği yere gelmesinde ‘Kocaeli Turizm Şurası’nın bir milat olacağı konusunda hem fikir.

“SAĞLIK TURİZMİ POTANSİYELİ YÜKSEK”

Kocaeli Sağlık Turizmi açısından son derece potansiyelli bir şehir olduğunu söyleyen Kocaeli Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Tümay Mercan ise “Yaklaşık on yıldır bunun yapılabileceğini anlatmaya çalıştık. Gerek medikal gerekse termal olarak Kocaeli’nin muazzam potansiyeli var. Bu potansiyelin ortaya çıkartılması için yatırımcı desteğine ihtiyaç var” dedi.

“VERİMLİ BİR ÇALIŞTAY OLDU”

Konuyla ilgili aktörlerin bir araya gelerek çalışma yapmasının son derece faydalı olacağına inandığını belirten Mercan, “Böylelikle şehrimizi sağlık turizmi açısından ön plana çıkartıp gelirlerimizi artırabiliriz. Son derece verimli bir çalıştay oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz bunu muhakkak ki çok iyi şekilde değerlendirecek ve yorumlayacaktır” ifadelerini kullandı.

“KOCAELİ’NİN MARKA EKSİKLİĞİ SÖZ KONUSU”

Kocaeli Otel ve Turistik Tesis İşletmecileri Derneği (KOTİD) Başkan Yardımcısı Cihan Emeksiz, “Kocaeli’nin marka eksikliği söz konusu. İzmit ismi ile çakışan bir durum aynı zamanda bu. Bir marka imajının yaratılması gerekiyor. Kocaeli’nin doğu tarafı iç turizmde iyi durumda ancak özellikle batı tarafının geliştirilmesi lazım.

“TURİZM ÇILGINLIĞINDA KOCAELİ YERİNİ ALMALI”

Uluslararası turistin kente çekilmesin Kocaeli biraz zayıf kalıyor. Tesis anlamında eksik olmamasına rağmen hak ettiği yerde değil. Pandemi sonrası beklenen global turizm çılgınlığında Kocaeli’nin yerini almasını umuyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği bu çalıştay bu boşluğu umuyoruz ki dolduracaktır” diye konuştu.

“KOCAELİ’NİN GENİŞ MUTFAĞINI PAZARLAMALIYIZ”

Kocaeli’nin Türkiye’nin bir mozaiği olduğunu ifade eden Kocaeli Akademik ve Profesyonel Aşçılar Derneği Başkanı Naif Bagi ise “Kocaeli’de birçok mutfak kültürünü bulmak mümkün. Ancak Kocaeli’nin yöre mutfağı baskı altında kalmış ve geliştirilememiştir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile beraber Kocaeli’nin ilk yemek kitabını çıkardık. Her yönden çok güzel bir mutfağı var. Yapmamız gereken bu mutfağı pazarlamak ve ön plana çıkarmaktır” şeklinde konuştu.

YERELDEN GLOBALE

‘Nar anne’ olarak anılan emekli ilkokul öğretmeni Nardane Kuşçu da, “Gastronomi çok önemli bir konu. Kandıra’nın gastronomi potansiyeli üzerinde üniversiteden hocalarımız da çalışma yapıyor. Gıdayı ziyan etmeden tarladan sofraya taşımayı hedefliyoruz. Yerelden globale ulaşmaya çalışıyoruz. Ancak önce yerele sahip çıkmamız lazım. Kurumların bir araya gelerek iletişim halinde olması takdire şayan” ifadelerini kullandı.

180 MİLYON EUROLUK BİSİKLET AĞI

“Hep şenler, hep yolda” sloganı ile yolları aşındıran Şen ailesinin babası Barış Şen, “Uzun bisiklet turları yapan bir aileyiz. Eşyalarımızı bisiklete yükleyip günlerce yolculuk yaparak gittiğimiz yerlerde çadırda kalıyoruz. Geçtiğimiz yıl 48 günlük Avrupa turu gerçekleştirdik. Avrupa, 70 bin kilometrelik bisiklet ağından 180 milyon euroluk turizm geliri elde ediyor.

“KOCAELİ BİSİKLET TURİZMİNİN MERKEZİNDE”

Kocaeli de Türkiye’deki bisiklet turizminin tam merkezinde aslında. Avrupa’dan Çin’e gitmek isteyen biri Kandıra ya da İzmit’ten mutlaka geçiyor. Diğer yandan İznik üzerinden İç Anadolu’ya uzanan farklı bir güzergah bulunuyor.

“BAĞLANTILAR VE KONAKLAMA ÇÖZÜLMELİ”

Kartepe’de yaylalarımız var. Bu yaylalar arasında dağ bisikleti turizmimiz var. 2500 kilometre uzunluğunda hem yürüyüş yolu hem de bisiklet parkurları var. Bağlantılarının yapılması ve konaklamanın giderilmesi gerekiyor. Bu şura bunun için çok önemli” dedi.

“ŞURA ÇOK FAYDALI OLACAK”

Ketenciler Çerkes Kültür Derneği Başkanı Birgül Özkanlı, “Kocaeli Turizm Şurası’nın çok faydalı olacağına inanıyorum. Kocaeli, Kartepe çok güzel bir yer. Turizm açısından oldukça yüksek potansiyel var. Biz de bunlarla ilgili bir şeyler yapmak istiyoruz. Şuraya katılarak hem fikirlerimizi iletmek hem de ortaya çıkacak fikirlerden yararlanmak istiyoruz” diye konuştu.



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