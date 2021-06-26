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26 Haz 2021 - 14:39- Gündem G: 26 Haz 2021 - 14:41

İzmit’in Kurtuluşunun 100’üncü yılında Şevval Sam coşkusu yaşanacak

İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılını çok özel etkinliklerle kutlayacak olan İzmit Belediyesi, kurtuluş kutlamalarına ünlü sanatçı Şevval Sam konseriyle start verecek

İzmit’in Kurtuluşunun 100’üncü yılında Şevval Sam coşkusu yaşanacak mask

İzmit Belediyesi, İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılını coşkuyla kutlayacak. Birbirinde keyifli ve coşkulu etkinlikler hazırlayan İzmit Belediyesi, konserlerle birlikte bir hafta boyunca kurtuluş coşkusunu tüm İzmitlilere yaşatacak. İzmit Kent Meydanı’nda başlayacak olan kurtuluş etkinlikleri, Sarısu Kampı’nda devam edecek. 


28 HAZİRAN PAZARTESİ

Kurtuluş kutlamalarının başlangıç noktası İzmit Kent Meydanı olacak. 28 Haziran Pazartesi günü saatler 20.00’yi gösterdiğinde sahneye ünlü sanatçı Şevval Sam çıkacak. Şevval Şam, sevilen şarkılarını İzmitliler için seslendirerek İzmit’in Kurtuluşu’nun 100’üncü yıl dönümünde unutulmaz anlar yaşatacak.
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26 Haz 2021 - 14:39 Kocaeli/ İzmit- Gündem

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