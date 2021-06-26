Trakyalılarda ilk kadın başkan

Kocaeli Trakya İlleri Kültür ve Dayanışma Derneği 7. Olağan kongresi bugün Kocaeli Sivil Toplum Merkezinde yapıldı. 2015 yılında kurulan ve 69 üyenin oy kullanma hakkı bulunduğu kongre sonrasında 9 kişilik yönetim ve 3 kişilik denetim kurulu seçildi. Tek liste ile yapılan kongrede iki dönemdir başkanlık görevini yürüten Kazım Bayarı aday olmadı. Kongre sonrası Ayten Kuşkonmaz derneğin yeni başkanı seçildi. Kongrenin Divan Başkanlığını Fahir Güven üstlenirken divan katipliklerini ise Ertan Peker ve Cemile Hırçın üstlendi

BAYARI VEDA ETTİ

4 yıldır dernek başkanlığı görevini yürüten Kazım Bayarı kongrede veda konuşması yaptı. Kurulduğu günden bu yana Derneğin çatısı altında pek çok Trakyalıyı buluşturduklarını ifade eden Bayarı, “Bu dernek çatısı altında nice dostluklar ve arkadaşlıklar kurduk. Yöneticilerimiz, üyelerimiz ve hemşerilerimiz ile tarifi mümkün olmayan sevinç ve mutlulukların yanında hüzünlerde yaşadık. Emeği geçen Kocaeli Trakya illeri Kültür ve Dayanışma Derneği kurucu üyeleri ve Kurucu Yönetim Kurulu ile Yönetim Kurulu üyelerine, üyelerimize verdikleri hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ederim” dedi.

HELLALİK İSTEDİ

Derneğin Vizyon ve Misyonuna uygun şekilde hizmet etmek isteyen herkese kapılarının açık olduğunu ifade eden Bayarı, “Bizler burada anlatacak pek çok anılar biriktirdik, bitmeyecek dostluklar kurduk. Ben her zaman herkese karşı, vefalı ve saygılı olmaya çalıştım. Bu süre içerisinde gayri ihtiyari de olsa kalbini kırdığım yoluma yoldaş, yanımda arkadaş olanlar ile dostlarım varsa, haklarını helal etsinler. Benden yana helal olsun. Hepimizin bildiği gibi Dünyayı ve Ülkemizi etkisi altına alan Corona-19 virüsü pandemisi nedeniyle biz bu dönemde Sosyal ve Kültürel alanlarda yeterli çalışmaları yapamadık” ifadelerini kullandı.

“GÜZEL ÇALIŞMALARA İMZA ATACAĞIZ”

Derneğin yeni Başkanı seçilen Ayten Kuşkonmaz ise kongrede yaptığı konuşmada, “Derneğimizin kurulduğu günden buyana temel amaçlarımızdan bir tanesi şehrimizde bulunan Trakyalı hemşerilerimizle birlikte kuvvetli olan bağlarımızı daha da güçlendirerek dayanışma içerisinde birlik ve beraberliğimizi göstermektir. Aynı zamanda kültürümüzü çocuklarımıza ve çevremizdeki dostlarımızla paylaşarak yaşatmakta bizim için çok önemlidir. Bizim kültürümüz müziğimiz, şivemiz, ayçiçeğimiz, ciğerimiz, insanımız ve çağdaşlığımızdır. Çok geniş olan bu renkli kültürümüzü yaşatmalı ve duyurmalıyız. Yeni dönemimizde yönetimimizle birlikte derneğimizi için güzel çalışmalara imza atacağız” dedi.

YÖNETİM LİSTE

Ayten KUŞKONMAZ

İlkay DEMİRKOL

Toygan BALKANLI

Nazmiye ÇETİNDOĞAN

Candoğan DOĞAN

Doğan USLU

Havva DEMİRKOL

Ufuk KARDEŞ

Mehmet Emin GÜVEN

DENETİM

Hasan ÇİÇEK

Yücel GİZLİ

Bahadır ŞENGÜN