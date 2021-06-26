 Hürriyet, Altın Kiraz Dostluk Futbol Turnuvası’nın kura çekimine katıldı

Başarılı spor adamı Metin Özkan’ın koordinatörlüğünde her yıl birbirinden önemli futbolcuları ve isimleri bir araya getiren Altın Kiraz Dostluk Futbol Turnuvası’nın kura çekimi Körfez ilçesindeki Safir Koleji’nde yapıldı. 29 Haziran Salı günü başlayacak turnuvada yer alan 24 takımın gruplarının belirlendiği kura çekimine katılan İzmit Belediyesi Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, sporun birleştirici yönüne vurgu yaptı.



“SPORU ÖNEMSİYORUZ”

Başkan Hürriyet, “Bu güzel turnuvada emeği geçen değerli başkan Metin Özkan ve bütün emekçi arkadaşlarımıza, kentimiz ve spor adına teşekkür ediyorum. Spor, kültür ve sanat eğitimin bir aracı ve parçasıdır. Eğitimin her parçası, kentimizi ve ülkemizi ileriye götürecek. Biz de sporu çok önemsiyoruz. Spor ve sanat gibi alanlara yapılan yatırım geleceğe yatırımdır.”



KAZANAN DOSTLUK OLSUN

“Böylesi bir turnuvanın markalaşması da çok kıymetli. Bu anlamda yıllardır büyük emek veren Metin Özkan ve yönetimine teşekkür ediyorum. Çok kıymetli bir iş yapıyorlar. Turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar diliyorum. Kazanan dostluk olsun, dayanışma olsun, birlik olsun. Turnuvanın kente iyilikler getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.



İZMİT BELEDİYESİ İLK DEFA

4’er takımlı 6 grubun oluşturulduğu turnuvada İzmit Belediyesi bu yıl ilk defa mücadele edecek. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar ve en iyi 3. olan dört takım bir üst tura yükselecek. 2. tur, çeyrek final ve yarı final maçları da kura çekimiyle belirlenecek. Gruplarda puan eşitliği halinde ise fair-play uygulamasına gidilerek en az kart gören takım bir üst tura çıkacak.



GRUPLAR BELLİ OLDU

29 Haziran Salı günü başlayacak turnuvada kura çekimi sonrası oluşan gruplar:



A GRUBU: Vizyon İnşaat, Onur Nakliyat, Vefa İnşaat, EGDAŞ Elektrik

B GRUBU: Metsan Otomotiv, Kocaeli Erzurumlular Derneği, Safir Kolejleri, BBP Kocaeli İl Başkanlığı

C Grubu: İzmit Belediyesi, Belediye-İş Sendikası, Maximum Özel Güvenlik, Sarı Gold Kuyumculuk

D Grubu: Evo Lounge Simit, Özak Otomotiv, Özel Kumlu Eğitim Kurumları, Emin Erol Sigorta

E Grubu: Beta Spor, Öz Atalay İnşaat, KOTSİAD, Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü

F Grubu: Ürgün Fidancılık, Öz Can Pişmaniye, Kocaeli Üniversitesi Hastanesi, İYİ Parti Körfez İlçe Başkanlığı