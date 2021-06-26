İnegöl Süleymaniye'de 117 m2 daire icradan satılık

Bursa İl, İnegöl İlçe, 1637 Ada, 1 Parsel, SÜLEYMANİYE Mahalle/Köy, C Blok 7 Nolu Bağımsız Bölüm Bilirkişi raporuna göre; Mahallinde yapılan incelemede kıymet takdirine konu taşınmazın tapu kaydına uygun olarak Bursa ili İnegöl ilçesi Süleymaniye mahallesi 1637 ada 1 parsel üzerinde bulunan Süner blokları isimli sitenin C blok nolu yapısının normal 1. Katında yer alan 7 bağımsız bölüm nolu mesken niteliğindeki taşınmaz olduğu; Mimari olarak giriş,hol,3 oda, salon, mutfak, banyo Wc ve 2 adet balkon kısmından ibaret

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