Reklamı Kapat
26 Haz 2021 - 15:59- Gündem G: 26 Haz 2021 - 16:03

İnegöl Süleymaniye'de 117 m2 daire icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, İnegöl Süleymaniye'de 117 m2 daire icradan satılıktır

İnegöl Süleymaniye'de 117 m2 daire icradan satılık mask

Bursa İl, İnegöl İlçe, 1637 Ada, 1 Parsel, SÜLEYMANİYE Mahalle/Köy, C Blok 7 Nolu Bağımsız Bölüm Bilirkişi raporuna göre; Mahallinde yapılan incelemede kıymet takdirine konu taşınmazın tapu kaydına uygun olarak Bursa ili İnegöl ilçesi Süleymaniye mahallesi 1637 ada 1 parsel üzerinde bulunan Süner blokları isimli sitenin C blok nolu yapısının normal 1. Katında yer alan 7 bağımsız bölüm nolu mesken niteliğindeki taşınmaz olduğu; Mimari olarak giriş,hol,3 oda, salon, mutfak, banyo Wc ve 2 adet balkon kısmından ibaret

DETAYLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

26 Haz 2021 - 15:59 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.346.629 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
 Hürriyet, Altın Kiraz Dostluk Futbol Turnuvası’nın kura çekimine katıldı mask
 Hürriyet, Altın Kiraz Dostluk Futbol Turnuvası’nın kura çekimine katıldı
İzmit’in Kurtuluşunun 100’üncü yılında Şevval Sam coşkusu yaşanacak mask
İzmit’in Kurtuluşunun 100’üncü yılında Şevval Sam coşkusu yaşanacak
İzmit Belediyesi, Altın Kiraz Futbol Turnuvası’nda ilk kez sahaya çıkacak mask
İzmit Belediyesi, Altın Kiraz Futbol Turnuvası’nda ilk kez sahaya çıkacak
Hürriyet, tüm gününü Körfezlilere ayırdı mask
Hürriyet, tüm gününü Körfezlilere ayırdı
Büyükakın; 100 yıl önce İzmit’ten yanan bağımsızlık ateşi, Kurtuluş Savaşımızın kilometre taşı olmuştur mask
Büyükakın; 100 yıl önce İzmit’ten yanan bağımsızlık ateşi, Kurtuluş Savaşımızın kilometre taşı olmuştur
Kandıra’nın kırsal mahallelerine sağlıklı altyapı mask
Kandıra’nın kırsal mahallelerine sağlıklı altyapı
Anket Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL