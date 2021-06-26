Bursa İl, İnegöl İlçe, 1637 Ada, 1 Parsel, SÜLEYMANİYE Mahalle/Köy, C Blok 7 Nolu Bağımsız Bölüm Bilirkişi raporuna göre; Mahallinde yapılan incelemede kıymet takdirine konu taşınmazın tapu kaydına uygun olarak Bursa ili İnegöl ilçesi Süleymaniye mahallesi 1637 ada 1 parsel üzerinde bulunan Süner blokları isimli sitenin C blok nolu yapısının normal 1. Katında yer alan 7 bağımsız bölüm nolu mesken niteliğindeki taşınmaz olduğu; Mimari olarak giriş,hol,3 oda, salon, mutfak, banyo Wc ve 2 adet balkon kısmından ibaret
26 Haz 2021 - 15:59- Gündem Güncelleme: 26 Haz 2021 - 16:03
İnegöl Süleymaniye'de 117 m2 daire icradan satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, İnegöl Süleymaniye'de 117 m2 daire icradan satılıktır
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.